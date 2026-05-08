Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều giữa căng thẳng Trung Đông

Chiều 8/5, thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều, giữa những diễn biến mới trong cuộc xung đột tại Trung Đông.

Những căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch, đang buộc giới đầu tư phải đánh giá lại lộ trình phục hồi của dòng chảy thương mại toàn cầu.

Trái ngược với xu hướng giảm điểm chung, thị trường chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục xác lập kỷ lục mới. Sau khi mở cửa giảm hơn 1,8%, chỉ số KOSPI đã lội ngược dòng đóng cửa tăng 0,11% lên mức 7.498 điểm, đánh dấu phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp.

Khối lượng giao dịch phiên này đạt mức cao với 518,3 triệu cổ phiếu, với trị giá 40.000 tỷ won (tương đương 27,2 tỷ USD). Động lực phục hồi đến từ lực mua mạnh mẽ của các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân giúp bù đắp đà bán tháo của khối ngoại. Trong khi các mã cổ phiếu trong ngành bán dẫn giảm 1,1%, nhóm cổ phiếu ôtô và robot lại đóng vai trò bệ đỡ cho thị trường.

Trước đó, chỉ số KOSPI đã trải qua ba phiên tăng kỷ lục nhờ đà bứt phá của nhóm cổ phiếu chip liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý lạc quan về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Trong khi đó, tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đóng cửa giảm 120,19 điểm (0,19%) xuống 62.713,65 điểm, do hoạt động bán ra chốt lời sau khi chỉ số Nikkei tăng kỷ lục hơn 3.300 điểm trong phiên trước đó. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và vận tải biển dẫn đầu đà sụt giảm.

Mặc dù kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nội địa vẫn duy trì sự ổn định, nhưng những cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran tại vùng Vịnh đã đẩy giá dầu thô lên cao, làm gia tăng lo ngại sức ép lạm phát ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp.

Trên thị trường ngoại hối, truyền thông Nhật Bản cho hay giới chức nước này đã chi khoảng 64 tỷ USD kể từ tuần trước để hỗ trợ đồng yen, đưa tỷ giá về quanh mức 157 yen/USD sau khi đồng tiền này chạm đáy gần hai năm.

Cùng đà giảm, tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hong Kong giảm 0,9 xuống 26.393,71 điểm; còn chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải đi ngang và đóng cửa ở mức 4.179,95 điểm.

Giới đầu tư tại khu vực này đang bày tỏ sự lo ngại về khả năng đứt gãy nguồn cung năng lượng và hàng hóa khi eo biển Hormuz, nơi lưu thông một phần năm lượng dầu khí thế giới, vẫn bị phong tỏa trên thực tế dù lệnh ngừng bắn về lý thuyết vẫn đang được duy trì.

Ngày 7/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực nhưng đồng thời đưa ra lời đe dọa về những biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn nếu phía Tehran không sớm ký kết thỏa thuận.

Các chuyên gia phân tích tại tập đoàn Pepperstone nhận định lộ trình đi đến một thỏa thuận lâu dài đang trở nên thiếu ổn định, buộc các nhà giao dịch phải thay đổi các giả định về việc bình thường hóa lưu thông qua eo biển Hormuz.

Dự báo về diễn biến thị trường trong thời gian tới, giới chuyên gia cho rằng trạng thái biến động cao sẽ tiếp tục duy trì.

Chuyên gia chiến lược Masahiro Ichikawa từ công ty quản lý tài sản Sumitomo Mitsui DS cho rằng nếu các cuộc tấn công tại vùng Vịnh chỉ diễn ra ở quy mô hạn chế, thị trường vẫn có cơ sở để hy vọng vào một thỏa thuận cuối cùng.

Tuy nhiên, rủi ro lạm phát do giá dầu neo cao và sự không chắc chắn của lộ trình ngoại giao Mỹ-Iran sẽ vẫn là rào cản lớn đối với đà hồi phục của các tài sản rủi ro. Trong ngắn hạn, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ đổ dồn vào báo cáo việc làm của Mỹ dự kiến công bố cuối ngày để tìm kiếm các tín hiệu về sức khỏe nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 8/5 chỉ số VN-Index tăng 6,36 điểm (0,33%) lên 1.915,37 điểm, HNX-Index giảm 1,27 điểm (0,51%) xuống 246,49 điểm./.

Ngóng chờ diễn biến đàm phán Mỹ-Iran, chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm Chỉ số S&P 500 giảm 0,38%, xuống 7.337,11 điểm, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,13%, xuống 25.806,20 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 0,63%, xuống 49.596,97 điểm.