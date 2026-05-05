Chứng khoán châu Á đi xuống do lo ngại xung đột Mỹ-Iran leo thang

Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 5/5, khi căng thẳng mới tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về tính mong manh của lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, giữa bối cảnh hai bên chưa tiến gần hơn tới thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz.

Dù giá dầu hạ nhiệt, mức giảm là không đáng kể so với đà tăng mạnh trong phiên trước đó, khi Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh tại tuyến hàng hải chiến lược này và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thông báo một cơ sở năng lượng bị tấn công.

Diễn biến trên xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Chiến dịch Tự do (Project Freedom), nhằm hỗ trợ tàu thuyền của các quốc gia trung lập rời khỏi khu vực Vịnh. Tuy nhiên, sau đó ông cũng cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu tấn công các tàu Mỹ.

Lo ngại lệnh ngừng bắn - vốn có hiệu lực từ đầu tháng Tư - có thể sụp đổ đã gây áp lực lên thị trường chứng khoán châu Á, với hàng loạt thị trường như Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Mumbai, Bangkok, Manila và Wellington đồng loạt giảm điểm.

Thị trường Sydney cũng đi xuống sau khi Ngân hàng Trung ương Australia tiếp tục nâng lãi suất lần thứ ba liên tiếp, viện dẫn áp lực từ giá năng lượng tăng cao.

Tại châu Âu, thị trường London mở cửa phiên giảm điểm, trong khi thị trường Paris của Pháp và Frankfurt của Đức tăng nhẹ. Các thị trường chứng khoán lớn như Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc) và Thượng Hải đóng cửa do nghỉ lễ.

Đà giảm của thị trường châu Á nối tiếp xu hướng điều chỉnh trên Phố Wall, nơi các chỉ số S&P 500 và Nasdaq rời khỏi mức đỉnh kỷ lục sau giai đoạn tăng mạnh nhờ làn sóng đầu tư vào các cổ phiếu liên quan đến Trí tuệ nhân tạo.

Ông Tony Sycamore cho rằng vẫn chưa rõ liệu Chiến dịch Tự do có thực sự được triển khai hiệu quả hay không, hay chỉ là một trong nhiều sáng kiến trước đây không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Ngay cả khi được thực hiện, câu hỏi lớn vẫn là liệu Iran có chấp nhận đảm bảo an toàn cho các tàu được hộ tống hay sẽ tiếp tục phản ứng bằng vũ lực.

Giới quan sát cảnh báo rằng ngay cả khi căng thẳng được kiểm soát, thị trường năng lượng và hoạt động sản xuất toàn cầu cũng sẽ cần thời gian để trở lại trạng thái bình thường.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/5, chỉ số VN - Index tăng 20,79 điểm (1,12%) lên 1.874,85 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 20,62 điểm (1,05%) xuống 247,42 điểm./.

