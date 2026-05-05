VN-Index tăng gần 21 điểm nhờ nhóm Vingroup và dầu khí

Thị trường chứng khoán phiên 5/5 ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành; trong đó, lực kéo từ cổ phiếu trụ giúp VN-Index duy trì sắc xanh, bất chấp áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện ở nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Thanh khoản cải thiện nhẹ so với phiên trước, trong khi giao dịch khối ngoại tiếp tục bán ròng.

Kết phiên giao dịch ngày 5/5, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến tích cực khi VN-Index tăng gần 21 điểm, lên mức 1.874,8 điểm. Ngược lại, HNX-Index giảm 2,6% trong bối cảnh áp lực phân hóa vẫn hiện hữu trên thị trường.

Thị trường nghiêng về bên mua với khoảng 440 mã giảm và 260 mã tăng. Tuy nhiên, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế ở nhiều nhóm ngành như tài chính, nguyên vật liệu và tiêu dùng.

Động lực chính giúp VN-Index bứt phá đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Bộ ba VIC, VHM và VRE đồng loạt tăng mạnh, đóng góp gần 23 điểm cho chỉ số chung, trở thành trụ đỡ quan trọng của thị trường trong phiên.

Ở chiều ngược lại, phần lớn cổ phiếu bất động sản không hưởng ứng đà tăng. Nhiều mã giảm như CEO mất hơn 3%, trong khi KDH, NLG, DIG giảm quanh mức 2%. Đáng chú ý, NVL tiếp tục giảm sàn phiên thứ ba liên tiếp, gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư.

Nhóm dầu khí trở thành điểm sáng khi lực mua quay trở lại rõ nét. BSR tăng gần 6%, trong khi PVT và PVP đồng loạt tăng kịch trần. Các mã khác như PLX, PVD, PVS và OIL cũng duy trì sắc xanh tích cực, góp phần lan tỏa đà hồi phục sang một số nhóm ngành.

Nhóm cổ phiếu sản xuất giao dịch khởi sắc với GEE tăng trần ngay từ đầu phiên. Các mã GEX, GMD, HAH, VCG và ACV tiếp tục duy trì đà tăng đến cuối phiên.

Trong nhóm tài chính, áp lực bán đã suy giảm so với đầu phiên. Nhiều mã ngân hàng và chứng khoán chuyển sang sắc xanh như VPB, STB, HCM, MSB và LPB, trở thành điểm sáng hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, nhóm bảo hiểm lại đi ngược xu hướng chung khi đồng loạt giảm, với BVH, PVI, BIC, MIG, PTI và PRE mất khoảng 1-2%.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 24.000 tỷ đồng, cải thiện so với phiên trước nhưng chưa tạo đột biến so với giai đoạn gần đây. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị gần 1.000 tỷ đồng, tạo áp lực nhất định lên xu hướng chung của thị trường.

Diễn biến thị trường cho thấy sự phụ thuộc lớn vào một số nhóm cổ phiếu dẫn dắt thay vì lan tỏa đồng đều. Trong ngắn hạn, xu hướng chung của chỉ số nhiều khả năng tiếp tục chịu ảnh hưởng từ dòng tiền tại các cổ phiếu trụ, trong khi sự thận trọng của nhà đầu tư vẫn hiện hữu trước áp lực chốt lời và giao dịch của khối ngoại./.

