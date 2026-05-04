VN-Index giằng co kịch liệt: Nhóm năng lượng bứt phá, nhóm trụ hụt hơi

Kết phiên 4/5, VN-Index giảm nhẹ dù sắc xanh lan tỏa với gần 400 mã tăng. Sức nóng từ nhóm cổ phiếu dầu khí đã giúp thị trường cân bằng lại áp lực từ các mã vốn hóa lớn.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/5, VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm xuống 1.854,06 điểm; HNX-Index mất 0,62 điểm (-0,25%) còn 250,04 điểm. Dù chỉ số suy giảm, thị trường vẫn nghiêng về bên mua với 399 mã tăng so với 315 mã giảm; rổ VN30 cũng ghi nhận trạng thái phân hóa với 13 mã tăng, 15 mã giảm và 2 mã đứng giá.

Thanh khoản cải thiện so với phiên trước. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 614 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 16.900 tỷ đồng; HNX đạt hơn 51 triệu cổ phiếu, giá trị trên 1.000 tỷ đồng.

Diễn biến trong phiên cho thấy lực cầu xuất hiện trở lại vào đầu phiên chiều, giúp VN-Index hồi phục. Tuy nhiên, áp lực bán duy trì khiến chỉ số giằng co quanh tham chiếu đến cuối phiên.

Một số mã vốn hóa lớn như GVR, BSR, VCB và BID đóng vai trò nâng đỡ, đóng góp tổng cộng 6,83 điểm cho chỉ số. Ngược lại, VHM, VIC, FPT và NVL gây áp lực đáng kể, lấy đi hơn 7,91 điểm.

Trên sàn HNX, chỉ số chịu sức ép từ nhiều cổ phiếu giảm sâu như KSF, PGS, CLM và HHC, khiến diễn biến kém tích cực hơn so với HOSE.

Xét theo ngành, nhóm năng lượng nổi bật khi tăng mạnh 4,91%, dẫn dắt bởi các mã BSR, PVS, PVD, OIL, PLX và PVT. Nhóm nguyên vật liệu và tiện ích cũng duy trì đà tăng lần lượt 1,94% và 1,69%, với nhiều cổ phiếu bứt phá như GVR, MSR, KSV hay POW. Ở chiều ngược lại, công nghệ thông tin là nhóm giảm mạnh nhất, mất 2,31%, tiêu biểu có FPT, ELC, VEC và DLG.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh hơn 1.030 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại các mã ACB, FPT, HPG và VCB. Trong khi đó, khối này mua ròng hơn 232 tỷ đồng trên HNX, chủ yếu ở HUT, PVS, IDC và NRC.

Nhìn chung, thị trường đang trong trạng thái giằng co khi lực cầu và áp lực chốt lời cân bằng, trong bối cảnh dòng tiền vẫn luân chuyển giữa các nhóm ngành./.

