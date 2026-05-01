S&P 500 và Nasdaq ghi nhận tháng tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 2020

Hai chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ đã đồng loạt thiết lập các kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 30/4, khép lại tháng tăng trưởng bùng nổ nhất kể từ năm 2020.

Ngoài ra, đà hưng phấn của thị trường cũng được thúc đẩy bởi niềm tin vào lợi nhuận doanh nghiệp và sức chống chịu tốt của nền kinh tế Mỹ.

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng mạnh 1,6% lên 49.652,14 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,0% lên 7.209,01 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến thêm 0,9% lên 24.892,31 điểm.

Cả S&P 500 và Nasdaq đều đóng cửa với mức kỷ lục mới trong phiên này. Tính chung trong tháng 4, S&P 500 đã tăng 10% và Nasdaq bứt phá tới 15%.

Sắc xanh cũng lan tỏa sang các thị trường châu Âu với chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) bứt phá 1,6% lên 10.378,82 điểm, chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) tăng 1,4% lên 24.140,59 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) nhích 0,5% lên 8.114,84 điểm.

Công ty chứng khoán Edward Jones nhận định kết quả khả quan này phần lớn nhờ vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Họ cho rằng nền kinh tế đang tiếp tục chứng minh sức bền trước những lo ngại về sự trì trệ trong ngắn hạn, qua đó hỗ trợ đẩy giá cổ phiếu lên các mức cao kỷ lục.

Dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy nền kinh tế nước này tăng trưởng với tốc độ hàng năm đạt 2,0% trong quý 1/2026.

Một nhân tố then chốt đóng góp vào mức tăng trưởng này là sự bùng nổ của các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), ngay cả khi chi tiêu tiêu dùng có phần chững lại.

Dù vậy, giới phân tích cũng lưu ý lộ trình phía trước có thể gập ghềnh hơn do giá năng lượng đang tăng vọt dưới tác động của cuộc chiến tại Trung Đông.

Tại Việt Nam, thị trường đóng cửa nghỉ lễ phiên này./.

