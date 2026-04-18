Thị trường chứng khoán Phố Wall bùng nổ kỷ lục khi eo biển Hormuz mở lại

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt mạnh mẽ vào ngày 17/4 sau khi Iran tuyên bố eo biển Hormuz “hoàn toàn mở cửa” ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban được công bố.

Trong phiên giao dịch ngày 17/4, chỉ số Dow Jones tăng 1.129 điểm, tương đương 2%, S&P 500 tăng 1,5% và lần đầu tiên vượt mốc 7.100 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,7%, cả hai đều đạt mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch.

Chỉ số Russell 2000, đại diện cho các công ty vốn hóa nhỏ, cũng đạt đỉnh mới, tăng 2,2%.

Các cổ phiếu thuộc các ngành dễ bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa eo biển, như du lịch và hàng không, đã phục hồi mạnh. Cổ phiếu Boeing tăng 3%, trong khi Royal Caribbean tăng 10%. Các công ty công nghệ và dịch vụ như Amazon và Airbnb cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng X, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi xác nhận rằng phù hợp với lệnh ngưng bắn tại Liban, toàn bộ tàu thương mại được phép lưu thông qua eo biển Hormuz trong thời gian hiệu lực của thỏa thuận, theo lộ trình đã được cơ quan hàng hải Iran công bố.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 16/4 cho biết lãnh đạo Israel và Liban đã đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, có hiệu lực từ 5 giờ chiều cùng ngày theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Giá dầu thế giới sụt giảm mạnh ngay sau thông báo của Iran khi lo ngại gián đoạn nguồn cung được giảm bớt. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 14%, giao dịch trên mức 80 USD/thùng, trong khi dầu Brent quốc tế giảm 10%, xuống trên 89 USD/thùng.

Tổng thống Trump đã cảm ơn Iran vì mở lại eo biển trong một thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời cho biết Tehran đã đồng ý sẽ không đóng tuyến hàng hải này thêm lần nào nữa.

Ông cũng nhấn mạnh rằng phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các hải cảng Iran sẽ “tiếp tục được duy trì toàn diện” cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa bình, và tiến trình này có thể diễn ra nhanh chóng vì phần lớn các điều khoản đã được thương lượng.

Tuy nhiên, việc mở lại eo biển có thể vẫn còn giới hạn. Hãng tin Tasnim của Iran cho biết các tàu và hàng hóa liên quan đến các quốc gia bị xem là thù địch có thể không được phép lưu thông. Báo cáo này cũng cho biết eo biển có thể bị đóng lại nếu Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các tàu thuyền có phải trả phí khi đi qua eo biển hay không, một yếu tố có thể ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển toàn cầu trong thời gian tới.

Theo ông Anthony Saglimbene, chiến lược gia thị trường trưởng tại Ameriprise Financial, giới đầu tư hiện đang vượt qua giai đoạn lo ngại xung đột và bắt đầu nhìn thấy con đường dẫn đến một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, cũng như khả năng duy trì việc mở cửa eo biển Hormuz. Khi kịch bản này trở thành triển vọng chủ đạo, thị trường sẽ phản ánh điều đó.

Phát biểu tại Las Vegas, Tổng thống Trump cũng nhận định rằng cuộc chiến với Iran “sẽ sớm kết thúc” và mô tả tình hình đang tiến triển thuận lợi. Trước đó, trong tuần này, ông tiếp tục khẳng định rằng xung đột “rất gần hồi kết” và Iran “rất muốn đạt được thỏa thuận”./.

