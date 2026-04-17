Iran tuyên bố "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran tuyên bố eo biển Hormuz được mở cửa cho các tàu hàng trong thời gian thực thi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi thông báo trên mạng xã hội hôm 17/4 cho hay "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel và Liban đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ ngày 16/4.

Theo ông Trump, thỏa thuận này có thể mở đường cho một nền hòa bình lâu dài giữa hai quốc gia.

Đầu tuần này, Israel và Liban đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập niên. Thỏa thuận ngừng bắn có thể coi là một tín hiệu tích cực đối với tình hình khu vực, tăng triển vọng cho một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Sau khi Iran thông báo sẽ "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn, giá dầu thô thế giới đã lao dốc hơn 10%, về dưới ngưỡng 90 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 17/4 (giờ địa phương). Thông tin này ngay lập tức đã tạo cú hích giúp thị trường chứng khoán toàn cầu bứt phá mạnh mẽ.

Tại Mỹ, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán phố Wall như S&P 500 và Nasdaq Composite tiếp tục lập đỉnh kỷ lục mới ngay sau giờ mở cửa. Các thị trường chứng khoán châu Âu cũng ghi nhận sắc xanh trong phiên chiều, với cả Frankfurt và Paris cùng tăng 2%./.

