Mỹ chặn hoàn toàn hoạt động thương mại đường biển của Iran

Ngày 14/4, quân đội Mỹ tuyên bố lực lượng nước này đã chặn hoàn toàn hoạt động thương mại kinh tế ra vào Iran bằng đường biển trong chưa đầy 36 giờ kể từ khi triển khai lệnh phong tỏa.

Tờ The Wall Street Journal cũng dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết hơn 20 tàu thương mại đã vượt qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua.

Các tàu này bao gồm tàu chở hàng và tàu container di chuyển ra vào Vịnh Persian do không hướng đến các cảng của Iran, cũng như nằm trong diện được miễn trừ lệnh phong tỏa và được phép quá cảnh tự do.

Một số nguồn tin cho biết nhiều tàu đã chủ động tắt thiết bị phát đáp để giảm nguy cơ bị tấn công.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti, người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani chia sẻ chính quyền nước này đang lên kế hoạch xây dựng một quy chế đặc biệt cho eo biển Hormuz, khu vực có ý nghĩa địa chính trị quan trọng đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Theo bà, Iran sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo các lợi ích quốc gia liên quan đến chủ quyền đối với eo biển Hormuz được tôn trọng.

Ngày 11/4 vừa qua, Iran và Mỹ đã tiến hành cuộc đàm phán tại Islamabad sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran.

Tuy nhiên, một ngày sau đó, Phó Tổng thống JD Vance, trưởng phái đoàn Mỹ, tuyên bố hai bên chưa thể đạt được thỏa thuận và phái đoàn Mỹ sẽ lên đường về nước.

Sau đó, ông Trump thông báo Mỹ sẽ bắt đầu chặn tất cả các tàu cập cảng hoặc rời khỏi các cảng của Iran, đồng thời chỉ thị cho Hải quân Mỹ theo dõi và chặn tất cả các tàu trả phí cho Iran để đi qua eo biển Hormuz.

Lệnh phong tỏa này đã chính thức có hiệu lực từ lúc 14h00 GMT (tức 21h giờ Việt Nam) ngày 13/4.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày 14/4 đã điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong đó hai lãnh đạo nhất trí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì eo biển Hormuz luôn thông suốt và an toàn, giữa lúc khủng hoảng tại Tây Á tiếp tục gây quan ngại sâu sắc.

Theo thông tin được công bố sau cuộc điện đàm kéo dài gần 40 phút, hai bên đã rà soát những tiến triển đáng kể trong hợp tác song phương, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu Ấn Độ-Mỹ trên tất cả các lĩnh vực.

Phía Mỹ cũng để ngỏ khả năng sớm công bố một số thỏa thuận lớn với Ấn Độ, trong đó có lĩnh vực năng lượng.

Giới chức Mỹ cho rằng việc bảo đảm tự do hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược Hormuz có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ổn định khu vực và thị trường năng lượng thế giới, trong đó có Ấn Độ - nước phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung năng lượng từ Tây Á.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar điện đàm với người đồng cấp Israel Gideon Sa’ar, trao đổi về nhiều khía cạnh của cuộc khủng hoảng tại Tây Á trong bối cảnh Mỹ áp đặt phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Jaishankar cho biết cuộc trao đổi với người đồng cấp Israel tập trung vào nhiều diễn biến khác nhau liên quan tình hình Tây Á. Trong khi đó, sau cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar cho biết hai bên đã thảo luận về Iran, eo biển Hormuz và Liban.

Ngoại trưởng Israel cho rằng lập trường cứng rắn của Mỹ trong các cuộc đàm phán về các điều kiện nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân - trong đó có việc không cho phép làm giàu urani trên lãnh thổ Iran và đưa vật liệu làm giàu ra khỏi nước này - có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể cộng đồng quốc tế.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng Mỹ và Iran đang nỗ lực xúc tiến một vòng đàm phán mới sau khi cuộc đối thoại ban đầu tại Islamabad (Pakistan) không đạt kết quả như kỳ vọng.

Những diễn biến này cũng xảy ra khi lo ngại toàn cầu gia tăng trước việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran nhằm đáp trả động thái Tehran phong tỏa eo biển Hormuz.

Cùng ngày, người đứng đầu ngành ngoại giao Ấn Độ cũng điện đàm với Ngoại trưởng Australia Penny Wong để trao đổi quan điểm về những vấn đề phát sinh từ cuộc xung đột giữa Iran và liên minh Mỹ-Israel./.

Dữ liệu hàng hải trái ngược tuyên bố của Mỹ về hiệu quả phong tỏa cảng Iran Trong những tuần xảy ra xung đột vừa qua tại khu vực eo biển, các tín hiệu định vị của tàu thuyền thường xuyên bị nhiễu và thao túng, khiến việc theo dõi chính xác và toàn diện gặp nhiều khó khăn.