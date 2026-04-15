Dữ liệu hàng hải trái ngược tuyên bố của Mỹ về hiệu quả phong tỏa cảng Iran

Trong những tuần xảy ra xung đột vừa qua tại khu vực eo biển, các tín hiệu định vị của tàu thuyền thường xuyên bị nhiễu và thao túng, khiến việc theo dõi chính xác và toàn diện gặp nhiều khó khăn.

Minh Hằng
Tàu hàng neo ở ngoài khơi bán đảo Musandam, Oman, chờ qua eo biển Hormuz. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Tàu hàng neo ở ngoài khơi bán đảo Musandam, Oman, chờ qua eo biển Hormuz. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Mặc dù Mỹ khẳng định đã duy trì thành công vòng vây phong tỏa các cảng của Iran trong 24 giờ đầu tiên, song dữ liệu theo dõi hàng hải mới nhất lại cho thấy ít nhất 3 tàu xuất phát từ Iran đã vượt qua eo biển Hormuz trót lọt.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách lực lượng Mỹ tại Trung Đông, nhấn mạnh họ đang thực thi lệnh phong tỏa "một cách công bằng đối với tàu thuyền của mọi quốc gia" khi ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran.

Tuy nhiên, theo nền tảng cung cấp dữ liệu hàng hải Kpler, ít nhất 7 tàu liên quan đến Iran đã di chuyển qua khu vực eo biển sau khi lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực vào lúc 14 giờ ngày 13/4 (giờ Mỹ).

Cụ thể, tàu chở hàng rời Christianna treo cờ Liberia đã vượt qua eo biển sau khi dỡ 74.000 tấn ngô tại cảng Bandar Imam Khomeini của Iran ở vùng Vịnh.

Tàu chở dầu Elpis treo cờ Comoros, mang theo 31.000 tấn methanol từ cảng Bushehr, cũng qua mặt được vòng vây. Tàu Argo Maris xuất phát từ Iran là chiếc thứ ba được xác nhận đã đi qua khu vực này.

Một số tàu khác đi qua eo biển bao gồm tàu chở dầu Rich Starry của Trung Quốc, chở 31.500 tấn methanol, tàu chở hàng rời Manali, tàu chở container Kashan, đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ, và tàu chở hàng Moshtari treo cờ Iran.

Đáng chú ý, dữ liệu cho thấy một số tàu tự động quay đầu ngay sau khi đã vượt qua eo biển. Cả tàu Rich Starry đang hướng tới Oman và tàu Christianna đều đổi hướng đi ngược lại khu vực eo biển khi đang ở Vịnh Oman và hiện chưa rõ điểm đến mới. Hệ thống nhận dạng của tàu Elpis cũng mất tín hiệu vào đêm 13/4, khiến các cơ quan không thể xác định vị trí của tàu vào ngày 14/4.

Các nhà phân tích hàng hải lưu ý, trong những tuần xảy ra xung đột vừa qua tại khu vực eo biển, các tín hiệu định vị của tàu thuyền thường xuyên bị nhiễu và thao túng, khiến việc theo dõi chính xác và toàn diện gặp nhiều khó khăn.

Căng thẳng tại khu vực bùng phát sau khi lực lượng Iran đóng cửa eo biển Hormuz nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào lãnh thổ nước này hôm 28/2.

Về phía mình, Mỹ chính thức tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa vào ngày 12/4 sau khi các nỗ lực đàm phán hòa bình với Iran đổ vỡ./.

(TTXVN/Vietnam+)
CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

