Mỹ công bố biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Cuba

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế diện rộng mới nhằm vào Cuba, đe dọa đẩy các doanh nghiệp quốc tế rời khỏi đảo quốc này.



Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Tổng thống Trump đã công bố các biện pháp cho phép Washington nhắm mục tiêu vào hầu hết mọi cá nhân hoặc tổ chức không phải công dân Mỹ có hoạt động kinh doanh tại Cuba.

Dù danh sách thực thể bị trừng phạt cụ thể chưa được xác định, song sắc lệnh nêu rõ trọng tâm sẽ là các lĩnh vực then chốt gồm quốc phòng, khai thác khoáng sản, tài chính và an ninh.



Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau khi lệnh trừng phạt được công bố, Tổng thống Trump đã có những phát biểu ám chỉ khả năng can thiệp quân sự khi ông tham dự một sự kiện tại bang Florida. Ông đề cập tới việc điều động tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới gần bờ biển Cuba sau khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Trung Đông.



Phản ứng trước các động thái mới nhất của Washington, ngày 2/5, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel lên tiếng chỉ trích những đe dọa quân sự từ phía Mỹ là “nguy hiểm và chưa từng có tiền lệ.”

Viết trên mạng xã hội X, Chủ tịch Díaz-Canel nhấn mạnh: “Cộng đồng quốc tế cần đặc biệt lưu tâm và cùng với nhân dân Mỹ ngăn chặn những hành vi phi lý này.”

Cuba sẽ quyết tâm bảo vệ độc lập và chủ quyền đất nước.



Từ tháng 1 năm nay, chính quyền của Tổng thống Trump đã áp lệnh phong tỏa nhiên liệu gần như toàn diện nhằm gây áp lực cho Cuba. Phía La Habana luôn khẳng định lập trường sẵn sàng đàm phán nhưng thể chế chính trị và ban lãnh đạo đất nước không phải là chủ đề mang ra thương lượng./.

