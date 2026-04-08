Thế giới

Châu Mỹ

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tin tưởng có thể đạt thỏa thuận với Mỹ

Theo Chủ tịch Cuba, việc đối thoại với Mỹ là "có thể" và ông tin hai bên sẽ "đạt được một số thỏa thuận, dù khó khăn," đồng thời khẳng định người dân Cuba xứng đáng được hưởng hòa bình và hợp tác.

Phương Oanh
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz‑Canel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz‑Canel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 7/4, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel bày tỏ tin tưởng có thể đạt được thỏa thuận với Mỹ trong một số lĩnh vực nếu có thiện chí chính trị, đồng thời thu hút các doanh nghiệp Mỹ sang Cuba đầu tư và phát triển thương mại song phương.

Trả lời phỏng vấn của Newsweek, ông Díaz-Canel nói: "Tôi thực sự tin rằng chúng tôi có thể tham gia đối thoại và thảo luận để đi tới thỏa thuận. Chúng tôi có thể đạt được các thỏa thuận về những lĩnh vực như di cư, an ninh, môi trường, khoa học và đổi mới, thương mại, giáo dục, văn hóa và thể thao. Chúng tôi cũng có thể thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ vào Cuba và xúc tiến thương mại giữa hai nước, cũng như thực hiện các chương trình và dự án cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế."

Cũng theo nhà lãnh đạo Cuba, việc đối thoại với Mỹ là "có thể" và ông tin hai bên sẽ "đạt được một số thỏa thuận, dù khó khăn."

Ông cũng khẳng định "Cuba không sợ chiến tranh" nhưng chiến tranh sẽ chỉ gây tổn thất và người dân Cuba không đáng phải chịu điều đó. Người dân Cuba xứng đáng được hưởng hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Josefina Vidal cho biết các cuộc đối thoại với Mỹ mới chỉ ở giai đoạn "rất sơ bộ" và chưa có các cuộc đàm phán mang tính cấu trúc giữa hai bên.

Bà Vidal, người từng là một trong những nhân vật chủ chốt trong tiến trình bình thường hóa quan hệ Cuba-Mỹ dưới thời Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Barack Obama, cho biết La Habana luôn ủng hộ đối thoại thay vì đối đầu.

Tuy nhiên, bà cũng cho biết nếu so sánh tình hình hiện tại với giai đoạn 2014-2015 khi hai bên đạt được bước đột phá lịch sử, bối cảnh hiện nay khó khăn hơn đáng kể./.

(TTXVN/Vietnam+)
