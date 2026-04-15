Petrobras phát hiện mỏ dầu khí mới tại tầng tiền muối ngoài khơi Brazil

Ngày 14/4, Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil (Petrobras) thông báo phát hiện thêm trữ lượng hydrocarbon tại khu vực tầng tiền muối thuộc bể trầm tích Campos, ngoài khơi bang Rio de Janeiro.

Theo thông cáo, phát hiện này được xác nhận sau khi khoan giếng thăm dò tại lô C-M-477, cách bờ biển khoảng 201km.

Giếng khoan đạt độ sâu 2.984 mét và bước đầu ghi nhận dấu hiệu tồn tại dầu và khí tự nhiên thông qua các phép đo địa vật lý và mẫu chất lưu thu thập trong quá trình vận hành.

Petrobras cho biết các mẫu vật sẽ tiếp tục được phân tích trong phòng thí nghiệm nhằm xác định đặc tính của tầng chứa và loại hydrocarbon. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở đánh giá tiềm năng thương mại của khu vực, đồng thời định hướng các bước triển khai tiếp theo của dự án.

Phát hiện mới được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Brazil đang nỗ lực duy trì đà gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí.

Nếu được xác nhận có giá trị thương mại, mỏ mới tại lô C-M-477 có thể góp phần mở rộng biên độ khai thác tại các khu vực “biên giới thăm dò,” giảm áp lực suy giảm sản lượng ở các mỏ hiện hữu, đồng thời củng cố vai trò của tầng tiền muối như trụ cột an ninh năng lượng quốc gia.

Ngoài ra, việc gia tăng trữ lượng còn giúp Brazil nâng cao năng lực xuất khẩu dầu thô, thu hút thêm đầu tư quốc tế và cải thiện nguồn thu ngân sách trong trung và dài hạn.

Lô C-M-477 được trao quyền khai thác trong vòng đấu thầu thứ 16 do Agência Nacional do Petróleo tổ chức, theo cơ chế nhượng quyền. Petrobras hiện giữ vai trò điều hành với 70% cổ phần, liên kết cùng tập đoàn BP của Anh nắm 30% còn lại.

Theo số liệu mới nhất từ ANP, trữ lượng dầu của Brazil năm 2025 đạt 17,488 tỷ thùng, tăng 3,84% so với năm trước. Tầng tiền muối - kéo dài khoảng 800 km dọc thềm lục địa từ Espírito Santo đến Santa Catarina - hiện được xem là khu vực giàu tiềm năng nhất của quốc gia Nam Mỹ này, bởi đã giúp Brazil trở thành trung tâm tăng trưởng dầu khí nhanh nhất ngoài OPEC trong những năm gần đây.

Kể từ khi được phát hiện năm 2006, các mỏ tiền muối đã trở thành trụ cột của ngành năng lượng Brazil, chiếm tới 78,3% tổng sản lượng dầu và khí đốt tính đến tháng 5/2024.

Brazil hiện được xem là một trong những “cường quốc năng lượng mới nổi” trên bản đồ thế giới, nhờ sự kết hợp hiếm có giữa tài nguyên dầu khí, thủy điện và năng lượng tái tạo.

Brazil hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ 10 thế giới, với hơn 3,7 triệu thùng/ngày, chủ yếu từ các mỏ ngoài khơi tiền muối.

Xuất khẩu dầu thô của Brazil cũng đưa nước này vào nhóm top 5-7 quốc gia xuất khẩu lớn nhất. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, nước này đang chuyển từ “cường quốc khu vực” thành nhân tố quan trọng trong an ninh năng lượng toàn cầu. Phát hiện mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của nước này./.

