Phát hiện mỏ dầu khí lớn ngoài khơi Ai Cập

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tập đoàn năng lượng Eni của Italy vừa công bố phát hiện một mỏ khí và khí ngưng tụ (condensate) quy mô lớn tại vùng Đông Địa Trung Hải, cách bờ biển Ai Cập khoảng 70 km - một tín hiệu tích cực đối với quốc gia đông dân nhất thế giới Arập đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài.



Theo thông báo ngày 7/4 của Eni, ước tính ban đầu cho thấy mỏ mới chứa khoảng gần 57 tỷ m³ khí, cùng với khoảng 130 triệu thùng khí ngưng tụ.

Mặc dù chưa công bố thời điểm bắt đầu khai thác, tập đoàn Italy cho biết mỏ này nằm cách hạ tầng hiện có chưa đến 10 km, tạo điều kiện thuận lợi để tận dụng "hiệu ứng cộng hưởng đáng kể", từ đó đẩy nhanh tiến độ phát triển và đưa mỏ vào vận hành trong thời gian ngắn nhất có thể.



Đây không phải lần đầu tiên Eni ghi dấu ấn tại vùng biển Ai Cập. Năm 2015, chính tập đoàn này đã phát hiện mỏ khí Zohr - một trong những mỏ khí lớn nhất Địa Trung Hải với trữ lượng ước tính lên tới 850 tỷ m³ khí - góp phần quan trọng giúp Ai Cập từng bước đạt được tự chủ năng lượng trong giai đoạn sau đó.



Cũng trong ngày 7/4, Dragon Oil - công ty con thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Emirates - thông báo phát hiện thêm một mỏ dầu mới tại Vịnh Suez. Kết quả đánh giá ban đầu ghi nhận sản lượng khai thác tiềm năng đạt trên 2.000 thùng/ngày, bổ sung thêm nguồn lực hydrocarbon đáng kể cho Ai Cập trong bối cảnh nhu cầu trong nước đang tăng cao.



Ai Cập đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất về năng lượng trong nhiều thập niên. Là một trong những nước sản xuất khí quan trọng ở Đông Địa Trung Hải với dân số gần 120 triệu người, Ai Cập những năm gần đây lại chứng kiến sản lượng khai thác khí suy giảm nghiêm trọng, buộc nước này phải nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) với chi phí cao từ khu vực Trung Đông.

Tháng 12 năm ngoái, Cairo đã ký thỏa thuận trị giá 35 tỷ USD với Israel để nhập khẩu khí từ mỏ Leviathan nhằm bù đắp phần thiếu hụt ngày càng lớn.

Nền kinh tế Ai Cập đã liên tiếp hứng chịu nhiều cú sốc kể từ năm 2020, từ đại dịch COVID-19, xung đột Nga-Ukraine đến xung đột tại Gaza.

Chính phủ Ai Cập đánh giá cuộc chiến liên quan đến Iran là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất hiện nay, chủ yếu do giá dầu và khí đốt leo thang mạnh.

Để ứng phó, tháng trước Cairo đã buộc phải tăng giá nhiên liệu và khí đốt trong nước tới 30%, đồng thời cắt giảm phân bổ nhiên liệu cho xe công và yêu cầu nhiều cơ sở kinh doanh đóng cửa sớm hơn thường lệ./.

