Libya tạm dừng ký thỏa thuận mới liên quan mỏ dầu đang khai thác

Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya, ông Mohamed Al-Menfi, đã chỉ đạo ngành dầu khí nước này không ký kết bất kỳ thỏa thuận mới nào liên quan đến các mỏ dầu đang khai thác, trong bối cảnh nước này tìm cách bảo vệ nguồn thu chiến lược từ năng lượng.

Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Tổng thống Libya, chỉ đạo này đã được gửi tới Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC), ông Masoud Suleiman, bao gồm việc cấm mọi hình thức hợp đồng hoặc thỏa thuận liên quan đến các mỏ dầu này.

Ông Al-Menfi yêu cầu báo cáo khẩn về toàn bộ các thỏa thuận trước đây, bao gồm các khía cạnh pháp lý, kỹ thuật và kinh tế, nhằm rà soát và đánh giá lại hiệu quả cũng như tính minh bạch. Động thái này được cho là nhằm tăng cường kiểm soát tài nguyên quốc gia, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích kinh tế từ ngành dầu khí - lĩnh vực đóng vai trò trụ cột đối với ngân sách của đất nước Bắc Phi này.

Trước đó, Thủ tướng Libya Abdul Hamid Dbeibah cũng đã quyết định đình chỉ một thỏa thuận khai thác dầu khí gây tranh cãi, được cho là liên quan đến Công ty Dầu mỏ Vịnh Arập, sau khi xuất hiện lo ngại về tính minh bạch của dự án và phản ứng từ dư luận.

Trong những năm gần đây, việc khai thác dầu khí của Libya thường xuyên bị gián đoạn do xung đột và bất ổn chính trị kéo dài. Dù sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi (khoảng 48-50 tỷ thùng), song quốc gia Bắc Phi này vẫn gặp nhiều thách thức trong việc duy trì sản lượng ổn định và thu hút đầu tư nước ngoài.

Giới phân tích nhận định quyết định siết chặt các thỏa thuận dầu khí cho thấy chính quyền Libya đang thận trọng hơn trong quản lý tài nguyên, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng toàn cầu gia tăng và cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt./.

