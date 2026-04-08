Giá dầu Brent giảm xuống gần mức 92 USD mỗi thùng

Trong phiên giao dịch chiều 8/4, giá dầu Brent giao kỳ hạn đã giảm mạnh xuống gần mức 92 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran.

Quyết định này đi kèm với điều kiện Iran phải ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường hàng hải huyết mạch vận chuyển tới 20% lượng dầu thô của toàn thế giới.

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 16,32 USD (14,9%) xuống 92,95 USD/thùng vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 8/4 (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 18,16 USD (16,1%) xuống 94,79 USD/thùng. Trước đó, giá dầu đã tăng mạnh trong tháng 3/2026 do xung đột ở Trung Đông bùng phát.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi xác nhận Tehran sẽ dừng các hoạt động quân sự nếu phía Mỹ có động thái tương tự, đồng thời cam kết phối hợp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz trong hai tuần tới.

Tổng thống Trump cũng đánh giá đề xuất hòa bình 10 điểm từ Iran là một "cơ sở khả thi" để đàm phán về một thỏa thuận dài hạn.

Dù thị trường đang hạ nhiệt, giới chuyên gia vẫn đưa ra những nhận định thận trọng. Các chiến lược gia tại ngân hàng ING cho rằng hướng đi tiếp theo của giá dầu sẽ phụ thuộc vào việc liệu các cuộc đàm phán có thực sự dẫn đến một thỏa thuận bền vững hay không.

Chuyên gia Saul Kavonic của MST Marquee và chuyên gia Vivek Dhar từ Commonwealth Bank cùng đưa ra cảnh báo rằng thị trường vẫn sẽ phải gánh thêm mức phí dự phòng rủi ro, do những biến động tại khu vực này vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn.

Trong khi đó, chuyên gia Tony Sycamore từ IG đánh giá đây là một "khởi đầu tốt," nhưng vẫn còn nhiều rào cản cần giải quyết để đạt được sự ổn định lâu dài./.

