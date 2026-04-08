Thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại Việt-Trung ngày càng phát triển

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 8/4, tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Chính quyền Nhân dân tỉnh Hải Nam tổ chức Lễ khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu.



Đây là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước được nêu cụ thể tại Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam tháng 4/2025, đồng thời cũng thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của Bộ Công Thương Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại các địa phương của Trung Quốc mà Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương làm đầu mối triển khai.



Tham dự Lễ Khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Hoàng Văn Tuấn; Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Lãnh đạo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc, Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh, Hàng Châu (Trung Quốc)...



Về phía Trung Quốc, có ông Lưu Bình Trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Trưởng Ban chuyên trách các Dự án trọng điểm của Chính quyền nhân dân tỉnh Hải Nam cùng Lãnh đạo Sở Thương mại, Văn phòng Ngoại vụ tỉnh Hải Nam, Lãnh đạo chính quyền nhân dân thành phố Đông Phương, tỉnh Hải Nam cùng đông đảo đại diện các Hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp Trung Quốc...



Phát biểu tại buổi lễ, Lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam nhấn mạnh việc thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu là kết quả thiết thực giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền nhân dân tỉnh Hải Nam nhằm thực hiện nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tinh thần Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và Bản ghi nhớ về việc Việt Nam thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại tại Hải Khẩu giữa Bộ Công Thương Việt Nam với Chính quyền nhân dân tỉnh Hải Nam sau tròn một năm ký kết.

Để khai thác tối đa tiềm năng và dư địa còn rất lớn giữa các địa phương của Việt Nam và tỉnh Hải Nam, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng đề nghị Chính quyền nhân dân tỉnh Hải Nam, Bộ Thương mại Trung Quốc và các cơ quan hữu quan của tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để Văn phòng Xúc tiến thương mại triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, qua đó hoàn thành sứ mệnh là cầu nối tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, cũng như giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh Hải Nam nói riêng.

Đồng thời, đề nghị các Hiệp hội, ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Trung Quốc cần tận dụng vai trò cầu nối của Văn phòng Xúc tiến thương mại để đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh nhằm khai thác tối đa lợi thế bổ sung lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác thực chất trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước, từ đó góp phần nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Trung Quốc.



Đại diện Chính quyền nhân dân tỉnh Hải Nam tại Lễ Khai trương đã nhấn mạnh Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Trung Quốc trong các nước ASEAN, đồng thời hai bên có tính bổ sung lẫn nhau rất lớn trong các lĩnh vực như nông nghiệp nhiệt đới, logistics, kinh tế số, du lịch nghỉ dưỡng…

Vì vậy, tỉnh Hải Nam đánh giá cao việc Bộ Công Thương Việt Nam thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại tại Hải Khẩu, đồng thời mong rằng Văn phòng sẽ là cầu nối hữu hiệu trong việc hỗ trợ cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi bên, qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa các địa phương của Việt Nam và tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) tiếp tục phát triển bền vững.



Trong nội dung phát biểu của lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Công sứ Hoàng Văn Tuấn đánh giá việc thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại tại Hải Nam chính là một bước đi cụ thể, góp phần vừa củng cố nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, vừa hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai nước nhằm đưa “hợp tác thực chất sâu sắc hơn”, đồng thời Đại sứ quán Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của các Văn phòng Xúc tiến thương mại của Việt Nam tại Trung Quốc đối với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian qua.

Đại sứ quán Việt Nam cũng khẳng định thời gian tới, sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp, hỗ trợ tích cực để Bộ Công Thương tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thành lập thêm các Văn phòng Xúc tiến thương mại tại các địa phương của Trung Quốc đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam giao.

Trong những năm qua, quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc duy trì đà phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn hàng đầu của Trung Quốc trong ASEAN.



Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ hợp tác đầu tư đặc biệt trong bối cảnh tỉnh Hải Nam được chính thức vận hành Cảng Thương mại tự do trên toàn tỉnh kể từ ngày 18/12/2025 với nhiều chính sách đột phá về thể chế trong thương mại quốc tế, đồng thời Văn phòng sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước và thực hiện các chức năng như cung cấp thông tin thị trường, chính sách kinh tế, thương mại có liến quan; hỗ trợ kết nối giao thương; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư hai chiều, tăng cường liên kết trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, logistics, nông sản, công nghiệp chế biến, kinh tế số và thương mại điện tử; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác tại thị trường Trung Quốc, đặc biệt là khu vực Hải Nam.



Lễ Khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và tỉnh Hải Nam, mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.



Đảo Hải Nam là một trong những khu vực có vị trí quan trọng về kinh tế, du lịch và thương mại; đồng thời là đảo lớn nhất của Trung Quốc, nằm ở khu vực phía Nam và giáp Biển Đông. Hải Nam giữ vai trò là cầu nối giữa Trung Quốc với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Nhờ vị trí địa lý thuận lợi, Hải Nam đang ngày càng khẳng định là một trong những trung tâm phát triển năng động, giàu tiềm năng của khu vực.



Theo số liệu thống kê của Việt Nam, kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc năm 2025 đạt 256 tỷ USD, tăng 24,7% so với năm 2024; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 70,4 tỷ USD, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 186 tỷ USD.



Theo số liệu thống kê của Trung Quốc kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc năm 2025 đạt 296,1 tỷ USD, tăng 13,67% so với năm 2024; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 97,9 tỷ USD, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 198,15 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Hải Nam năm 2025 đạt khoảng 1,4 tỷ USD, chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước./.



