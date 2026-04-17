Thành phố Hồ Chí Minh thành lập doanh nghiệp quỹ đầu tư mạo hiểm

Chiều 17/4, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh, tạo cơ chế huy động nguồn lực xã hội cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Sự kiện có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.

Quỹ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, cho phép tách biệt rõ ràng giữa quyền sở hữu (của Nhà nước và các nhà đầu tư tư nhân) và quyền điều hành (của đội ngũ chuyên gia đầu tư); đảm bảo sự minh bạch, tính tự chủ trong quản trị và ra quyết định đầu tư.

Vốn điều lệ ban đầu của Quỹ là 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố góp 40% (200 tỷ đồng), phần còn lại huy động từ các nhà đầu tư tư nhân, doanh nghiệp và tổ chức tài chính uy tín.

9 tập đoàn và quỹ đầu tư lớn đã tham gia cổ đông sáng lập của Quỹ gồm: Sovico, Vingroup, Becamex, VinaCapital, Sun Wah, VNG, CT Group, Hoa Sen và FPT. Cơ cấu này thể hiện mô hình hợp tác công - tư chặt chẽ, vốn ngân sách đóng vai trò tạo dựng niềm tin và khởi động, trong khi nguồn lực xã hội là yếu tố then chốt để mở rộng quy mô Quỹ trong dài hạn.

Theo lộ trình dài hạn đến năm 2035, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng tổng vốn điều lệ của Quỹ lên mức tối thiểu 5.000 tỷ đồng, với nguyên tắc huy động nguồn lực xã hội chiếm tối thiểu 60% tổng kinh phí.

Quỹ ưu tiên đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghiệp công nghệ số có tiềm năng tăng trưởng nhanh.

Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh, tự động hóa và robot…; cùng với các giải pháp kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và các giải pháp chuyển đổi số phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Thành phố.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2035, Quỹ dự kiến đầu tư cho 50-150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ cao.

Mô hình hoạt động của Quỹ sẽ giải quyết triệt để những "điểm nghẽn" trong việc sử dụng ngân sách Nhà nước cho đầu tư mạo hiểm, trong đó đáng chú ý là cơ chế “chấp nhận rủi ro có kiểm soát”, “miễn trừ trách nhiệm”, hợp tác công – tư linh hoạt và quy trình thẩm định và thoái vốn theo thông lệ quốc tế.

Những năm qua, hệ sinh thái khởi nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ, hiện thu hút gần 50% startup cả nước.

Tuy nhiên, hệ sinh thái vẫn thiếu vắng các quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương vận hành theo cơ chế thị trường để đóng vai trò “vốn mồi”, dẫn dắt dòng vốn xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, việc ra mắt Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh là sự khẳng định mạnh mẽ về cam kết của Thành phố trong việc đồng hành cùng hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Lãnh đạo Thành phố cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp vốn theo Đề án, tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo và kết nối thương mại hóa, hình thành nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm lực và khả năng tăng trưởng cao, để các quỹ đầu tư xem xét đánh giá và đầu tư hiệu quả.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ kỳ vọng, sự tham gia của các quỹ đầu tư, tập đoàn, "kỳ lân" công nghệ góp vốn thành lập quỹ sẽ mang đến một tư duy quản trị chuẩn quốc tế, mạng lưới thị trường rộng lớn và sự thấu hiểu sâu sắc về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Các doanh nghiệp đã cùng với thành phố tiên phong khai mở một thị trường vốn mạo hiểm nội địa, chia sẻ lợi ích và rủi ro để ươm mầm cho những doanh nghiệp công nghệ tương lai của đất nước.

“Các sở, ngành cần tiếp tục quan tâm bám sát, hướng dẫn và tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình Quỹ đi vào vận hành thực tiễn. Chúng ta phải cùng nhau kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư khởi nghiệp sáng tạo lành mạnh, biến Thành phố trở thành một trung tâm mới về đổi mới sáng tạo, điểm thu hút các nhà khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế đến hoạt động, đầu tư và gọi vốn,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cùng các trung tâm ươm tạo và tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo đã giới thiệu một số dự án khởi nghiệp tiềm năng, đề xuất Quỹ xem xét đầu tư./.

