Thủ tướng: Sẽ công khai tiến độ công việc của bộ, ngành, cơ quan

Sáng 17/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ba bộ, ngành đều có sự thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ.

Cơ bản thống nhất với kiến nghị và đề xuất của các bộ, cơ quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của bộ, cơ quan với tinh thần phân cấp mạnh mẽ; bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, muộn; đồng thời đổi mới mạnh mẽ cách thức xử lý công việc, bảo đảm nhanh, kịp thời nhưng kỹ lưỡng, hiệu quả, đúng quy định, quy chế, có trọng tâm, trọng điểm, quy định rõ trách nhiệm, một việc chỉ giao một bộ, cơ quan chủ trì, đầu mối.

Thủ tướng cho biết tới đây, Văn phòng Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ định kỳ công khai tình hình, tiến độ triển khai công việc của các bộ ngành, cơ quan.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan triển khai Kết luận số 24, của Bộ Chính trị, về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI./.