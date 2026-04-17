Rà soát, tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Chiều 17/4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc làm việc về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo.

Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình, kết quả cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của 3 bộ từ đầu năm 2025 đến nay; triển khai các nhiệm vụ cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ so với năm 2024; phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và bãi bỏ 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Cắt giảm, phân cấp thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện có nhiều thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Báo cáo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ là 638 thủ tục.

Sau khi thực hiện tất cả các phương án, Bộ sẽ cắt giảm được 51,77% về thời gian giải quyết thủ tục hành chính; 53,34% về chi phí tuân thủ. Cả hai con số này đều vượt chỉ tiêu 50% của Chính phủ.

Đối với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho biết, hiện nay, tổng số các thủ tục hành chính của Bộ là 58. Sau khi có kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc sáng 17/4 về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ làm việc với các bộ liên quan để cắt giảm tiếp 3 thủ tục nữa.

Như vậy, tổng số thủ tục hành chính của Bộ sẽ còn lại là 55 thủ tục hành chính. Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cam kết Bộ sẽ tiếp tục rà soát, chú trọng các giải pháp đơn giản hóa, tái sử dụng dữ liệu thay thế, bảo đảm cắt giảm 50% thời gian thực hiện, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết, về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, sau khi rà soát và bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, Bộ còn lại 423 thủ tục hành chính.

Số lượng và tỉ lệ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Bộ sau khi thực thi phân cấp là 157 thủ tục hành chính. Đối với chỉ tiêu này, Bộ cơ bản gần đạt yêu cầu của Chính phủ.

Bộ sẽ tiếp tục rà soát để thực hiện phân cấp tối đa những thủ tục hành chính mà địa phương có thể đảm nhận theo khả năng.

Đối với chỉ tiêu cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, sau khi thực thi phương án đề xuất cắt giảm trong năm 2026, dự kiến Bộ cắt giảm được trên 9.100 ngày, đạt 52,25%, dự kiến vượt chỉ tiêu so với yêu cầu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp với các bộ về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. (Ảnh: Xuân Tùng/TTXVN)

Yêu cầu cải cách minh bạch, thực chất

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của 3 bộ trong triển khai cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thời gian qua.

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cơ bản đã thực hiện cắt giảm theo các tiêu chí đề ra.

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị hoàn thành đầy đủ các nội dung về phân cấp, cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh riêng Nông nghiệp và Môi trường là bộ có số lượng thủ tục lớn, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, nhất là ở địa phương - nơi đang rất trông chờ vào kết quả cải cách. Vì vậy, Bộ cần quyết tâm cao, làm nhanh, làm thực chất.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; đồng thời giao Bộ Tư pháp nghiên cứu, xem xét lấy Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm điển hình trong triển khai cải cách thủ tục hành chính.

Trong quá trình triển khai, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ phải rà soát kỹ, bảo đảm công khai, minh bạch, "dứt khoát không được cắt chỗ này mà ghép vào chỗ khác." Đồng thời, việc phân cấp phải lấy ý kiến địa phương, tránh tình trạng áp đặt dẫn đến không khả thi khi thực hiện.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ khẩn trương rà soát, trao đổi với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính để thống nhất kết quả cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện; xác định rõ số lượng, tỉ lệ cần tiếp tục hoàn thành.

Riêng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ các tiêu chí, đặc biệt là phân cấp thủ tục hành chính phải đạt tối thiểu 30%; tiếp tục nghiên cứu cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Đồng thời, cần xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn để tăng cường hậu kiểm, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ cần tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, khẩn trương hoàn thiện phương án phân cấp, cải cách thủ tục hành chính và gửi các cơ quan liên quan đúng thời hạn quy định.

Các bộ phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo các nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện kinh doanh; khẩn trương hoàn thiện các cơ sở dữ liệu, công bố các trường thông tin thay thế thành phần hồ sơ thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Thường trực Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phương pháp tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Đồng thời, Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp phương án của 3 bộ, báo cáo Phó Thủ tướng theo thời gian quy định./.

