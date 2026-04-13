Thủ tướng: Những điều kiện kinh doanh không cần thiết thì đương nhiên phải cắt giảm

Chiều 13/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về giải pháp, cách thức thực hiện cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính theo Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ.

Theo các báo cáo và ý kiến tại cuộc họp, hiện còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh. Nếu các quy định, điều kiện không phù hợp, không cần thiết dễ gây tăng chi phí tuân thủ, rào cản, thậm chí gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Tại Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã yêu cầu các bộ, cơ quan phải tiếp tục rà soát, cắt giảm tiếp 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay (tương ứng cắt giảm khoảng 60 ngành nghề), đồng thời cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết. Cùng với đó, cắt giảm 50% thời gian thực hiện, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu bắt tay ngay vào việc, nhất là nhóm nhiệm vụ theo Kết luận số 18 với yêu cầu rất cao.

Theo Thủ tướng, Kết luận số 18-KL/TW đã đề cập rất rõ các nhóm nhiệm vụ để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, gồm nhóm nhiệm vụ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, trong đó có nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các bộ, ngành và có thể làm ngay.

Đặc biệt vừa qua, chúng ta đã đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số; do đó, dù Kết luận 18 yêu cầu triển khai các nhiệm vụ này trong quý 2 nhưng các cơ quan phải làm rất nhanh, hoàn thành sớm nhất có thể, thực hiện có kết quả, bảo đảm chất lượng, thực chất, đúng tiến độ.

Thủ tướng nêu rõ, trên cơ sở báo cáo tổng thể của Bộ Tư pháp, báo cáo của các bộ và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Thủ tướng sẽ phân công các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ bố trí lịch cụ thể, làm việc trực tiếp với các bộ, ngành về phương án cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính của mỗi bộ, ngành. "Việc này đòi hỏi trách nhiệm rất lớn của các bộ, ngành với quyết tâm rất cao, các bộ trưởng phải trực tiếp vào cuộc," Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng lưu ý, không đợi hết quý 2 mà đến ngày 20/4, các bộ, ngành phải đề xuất với Thường trực Chính phủ, Chính phủ phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổng hợp, rà soát trình Chính phủ thông qua phương án trong tháng 4.

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ chủ động đề xuất những nội dung liên quan thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành phải cắt giảm, đơn giản hóa, những nội dung cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, chuyển đổi số để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Các bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ để đơn giản hóa, cắt giảm và phân cấp giải quyết; đồng thời cắt giảm danh mục 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh hiện nay; để người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện.

“Những điều kiện kinh doanh không cần thiết thì đương nhiên phải cắt giảm, nhưng những điều kiện kinh doanh khác cũng phải rà soát. Mặt khác, số lượng là quan trọng, nhưng bản chất, nội hàm bên trong các điều kiện còn quan trọng hơn; phải thực sự cắt giảm được thời gian và chi phí tuân thủ. Có thể số lượng cắt giảm không nhiều nhưng lại mang lại hiệu quả lớn,” Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt nhiệm vụ “gác cửa,” kiểm soát thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; các bộ trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để lọt các thủ tục, điều kiện kinh doanh không đáp ứng yêu cầu. Trong quá trình cắt giảm, đơn giản hóa, các bên liên quan cần chú ý lắng nghe, nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, hiệp hội.

Về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá những nội dung cấp Trung ương phân cấp cho tỉnh, tỉnh phân cấp cho cấp cơ sở; thực hiện nghiêm túc Kết luận 18 yêu cầu cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý. Các bên liên quan tiếp tục nâng cao chất lượng, năng lực cán bộ cơ sở thông qua đào tạo, tập huấn với những nội dung thiết thực, cụ thể, giải quyết được các phát sinh từ thực tiễn, tránh những nội dung chung chung, không thiết thực và đưa cán bộ từ sở, ngành xuống tăng cường cho cơ sở, thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về năm 2026 là "năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở."

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các bộ quyết liệt hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đặc biệt là cơ sở dữ liệu gắn với doanh nghiệp, người dân, nền kinh tế và hoạt động chỉ đạo, điều hành; tái cấu trúc quy trình theo hướng đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu, thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, tinh thần là người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin 1 lần, những thông tin, dữ liệu đã có thì tuyệt đối không yêu cầu người dân và doanh nghiệp phải cung cấp, cán bộ làm thủ tục phải tra cứu trên cơ sở dữ liệu; phải có quy định pháp luật rất cụ thể về việc này.

Nhắc nhở việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng giao Bộ Công an khẩn trương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chương trình, kế hoạch, nội dung cụ thể để triển khai chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ các chỉ đạo theo Kết luận số 18 và của Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai Nghị quyết 57. Các Phó Thủ tướng quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực này./.

