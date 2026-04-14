Hà Nội: Đơn giản hóa, cắt giảm và chuẩn hóa thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 11/4/2026 về rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa, chuẩn hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2026.

Theo Kế hoạch, Thành phố đề ra các chỉ tiêu cần thực hiện: 100% thủ tục hành chính nội bộ được công bố, cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia theo chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp).

Tiếp tục công bố, công khai thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân Thành phố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng Thông tin điện tử của Thành phố (https://www.hanoi.gov.vn), Trang Thông tin điện tử của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và các Trang Thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố.

100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân Thành phố, các Sở, ban, ngành; Ủy ban Nhân dân cấp xã được cắt giảm, đơn giản hóa phù hợp với quy định mới của pháp luật về phân cấp, phân quyền và chức năng nhiệm vụ của chính quyền địa phương 02 cấp.

Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý, bảo đảm tối thiểu 10% thủ tục hành chính kiến nghị đơn giản hóa; giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa.

Cắt giảm, đơn giản hóa 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hoặc mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy định chung chung, không cụ thể, không rõ ràng; bãi bỏ 100% điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Rà soát 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và trong từng cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, thời gian giải quyết, chi phí thực hiện và sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp với việc tinh gọn, sắp xếp bộ máy, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử.

Phấn đấu 100% thủ tục hành chính nội bộ được công bố và được xây dựng quy trình điện tử hóa, đưa lên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tập trung của Thành phố hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (theo cấp có thẩm quyền quy định) để phục vụ quản trị nội bộ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, thông suốt trong quá trình giải quyết.

Đồng thời, xác định các nội dung chủ yếu: Trình công bố bổ sung thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân Thành phố; thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở, ban, ngành thuộc Thành phố và Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân Thành phố, thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố; Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân Thành phố, thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố, Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Thực hiện chuẩn hóa, thống nhất thủ tục hành chính nội bộ cấp xã. Căn cứ các Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ của các Bộ, ngành chủ quản và báo cáo tổng hợp các thủ tục hành chính nội bộ cấp xã; các Sở, ban, ngành quản lý các lĩnh vực tham mưu, gửi Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Ủy ban Nhân dân cấp xã theo lĩnh vực quản lý nhà nước (Đặt mới, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; thành lập Sàn giao dịch công nghệ vùng; thẩm định nhiệm vụ, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị và nông thôn; xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh; trình tự định giá đất cụ thể đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố...)

Cập nhật, công khai các thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân Thành phố lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Xây dựng quy trình giải quyết và đưa các thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân Thành phố (đã được công bố) lên Hệ thống Quản lý văn bản điều hành tập trung của Thành phố hoặc Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tập trung của Thành phố hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (theo cấp có thẩm quyền quy định) để quản trị nội bộ./.

