Quảng Ninh xử lý 100% thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Sau 9 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ 1/7/2025), tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả toàn diện trong công tác chuyển đổi số.

Đáng chú ý, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được triển khai thống nhất, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được xử lý trên môi trường điện tử.

Với phương châm lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân.

Đến nay, quy trình giải quyết thủ tục hành chính ngày càng minh bạch, giảm thời gian xử lý và nâng cao chất lượng phục vụ. Hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh bao gồm: quản lý văn bản, cổng thông tin điện tử và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính hoạt động ổn định, thống nhất và liên thông hoàn toàn giữa hai cấp chính quyền.

Cùng với việc 100% thủ tục hành chính được xử lý trên môi trường điện tử, Quảng Ninh đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 100% các thủ tục hành chính hiện có. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính dưới dạng điện tử có ký số đạt trên 80%.

Để đạt được những con số ấn tượng trên, tỉnh đã tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng viễn thông và internet. Nhờ đó, độ phủ sóng 5G đạt 94% dân số; 100% cơ quan, đơn vị triển khai mạng LAN (hệ thống kết nối máy tính trong quy mô nhỏ) và duy trì mạng WAN (hệ thống kết nối máy tính trên phạm vi, quy mô lớn từ quốc gia đến toàn cầu) chuyên dùng phục vụ hệ thống chính quyền điện tử; 30% người dùng có khả năng truy cập băng thông rộng cố định tốc độ trên 1Gbps; 100% người dân trưởng thành đủ điều kiện đã được cấp tài khoản định danh điện tử.

Đặc biệt, Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh đã phát huy vai trò tổng hợp, phân tích dữ liệu, hỗ trợ lãnh đạo điều hành dựa trên các dữ liệu thực tế.

Trong quý 1/2026, tỉnh tiếp tục triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” tại các địa phương, sở, ngành nhằm phổ cập kỹ năng số cho cán bộ và nhân dân.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện quyết liệt với các lớp thực hành công nghệ thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Địa phương đã thí điểm ứng dụng AI tại 118 cơ sở giáo dục, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Đồng thời, 100% người lao động ngoài khu vực nhà nước cũng được tiếp cận các kỹ năng số cơ bản.

Việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" và sự hưởng ứng tích cực của người dân đang tạo động lực quan trọng để Quảng Ninh bứt phá, hướng tới nền hành chính công khai, hiện đại và phát triển bền vững trong giai đoạn tới./.

