Đột phá theo Nghị quyết 57: Cụ thể hóa bằng thể chế và đo bằng kết quả

Sau hơn 1 năm triển khai với tinh thần đồng tốc trong chỉ đạo, đồng lòng trong tổ chức thực hiện, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là tuyên bố chiến lược về con đường phát triển mới của đất nước.

Nghị quyết đang được các ngành, các cấp, các địa phương cụ thể hóa bằng thể chế, nguồn lực và các kết quả có thể đo đếm.

Cơ chế đột phá phù hợp với thực tế địa phương

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, việc hình thành các cơ chế kết nối hiệu quả giữa nguồn cung công nghệ và nhu cầu của doanh nghiệp trở nên cần thiết, nhiều địa phương đã ban hành cơ chế đột phá, phù hợp nhằm thúc đẩy chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Sàn giao dịch công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn mới được thiết kế lại với mục tiêu đưa công nghệ vào sản xuất. Việc vận hành Sàn cũng được đổi mới, từ cung cấp thông tin sáng tạo ra giao dịch; từ kết nối rộng sang kết nối trúng; từ hỗ trợ chung sang đồng hành đến cùng.

Theo đó, Sàn quản trị theo từng nhu cầu cụ thể, mỗi nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp được theo dõi, tư vấn và hỗ trợ đến khi hình thành kết quả. Sàn cũng tích hợp trọn gói các dịch vụ hỗ trợ giao dịch, từ tư vấn công nghệ, định giá, môi giới đến sở hữu trí tuệ và tài chính, nhằm rút ngắn hành trình từ nhu cầu đến hợp đồng.

Sàn Giao dịch công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn mới là bước chuyển đổi toàn diện từ mô hình kết nối thông tin sang giao dịch công nghệ trực tuyến có quản lý, theo dõi và đo lường hiệu quả thực chất.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Thành phố, góp phần thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt Đề án xây dựng cơ chế thúc đẩy hình thành và phát triển các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (Đề án CoE).

Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu cấu trúc nano và phân tử thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (INOMAR) là đơn vị đầu tiên được phê duyệt tham gia đề án vào tháng 6/2025, với kinh phí 85 tỷ đồng.

Hiện INOMAR và Viện Công nghệ Nano (INT) đã hợp nhất thành Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (AMTI), vận hành theo mô hình kết nối viện - trường, tạo nền tảng cho các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực vật liệu mới và công nghệ nano.

Tháng 10/2025, Trung tâm Nghiên cứu triển khai, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cũng được phê duyệt tham gia đề án để phát triển thành trung tâm xuất sắc về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh có kinh phí tài trợ gần 96 tỷ đồng.

Với định hướng tập trung vào những nghiên cứu có tính ứng dụng cao, phục vụ trực tiếp nhu cầu doanh nghiệp và thị trường, Trung tâm nghiên cứu các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ cơ khí chính xác - tự động hóa.

Cà Mau là địa phương có nhiều tiềm năng từ kinh tế biển, nông nghiệp, thủy sản đến du lịch sinh thái nhưng để những tiềm năng đó trở thành giá trị thực sự, cần một hệ sinh thái khởi nghiệp đủ mạnh để nuôi dưỡng và phát triển các ý tưởng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường, cơ chế chính sách theo hướng cởi mở, minh bạch và thực chất, giảm tối đa các rào cản về thủ tục, tạo điều kiện để các ý tưởng mới được thử nghiệm nhanh, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và khuyến khích đổi mới.

Bên cạnh đó, tỉnh cam kết đầu tư và vận hành hiệu quả hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo sẽ là hạt nhân, kết nối chặt chẽ với các chuyên gia, nhà đầu tư để hỗ trợ startup từ ý tưởng đến ươm tạo, tăng tốc và thương mại hóa.

Tỉnh tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực cho startup, bao gồm kết nối vốn, thị trường, công nghệ và nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ đưa sản phẩm khởi nghiệp ra thị trường trong nước và từng bước vươn ra quốc tế.

Thúc đẩy chính quyền kiến tạo

Quyết tâm xây dựng chính quyền số, tỉnh An Giang khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức đóng góp ý tưởng, chủ động cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả phục vụ, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tỉnh phát động phong trào “Mỗi cơ quan, đơn vị 1 sáng kiến” trong kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính năm 2026.

Theo đó mỗi sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân phường, xã, đặc khu đăng ký tối thiểu 1 sáng kiến, thời gian chậm nhất là ngày 31/3 và công bố kết quả sáng kiến cấp tỉnh ngày 20/12/2026.

Sáng kiến phải có mục tiêu rõ ràng, sản phẩm đầu ra cụ thể, phù hợp quy định pháp luật hiện hành, không phát sinh thủ tục hành chính, giấy tờ trái quy định.

Các sáng kiến phải tuân thủ nghiêm ngặt phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ kết quả”; mỗi giải pháp đưa ra phải có ít nhất hai chỉ tiêu đo lường và số liệu đối chiếu trước - sau khi thực hiện để đảm bảo tính thực chất, tránh hình thức.

Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn năm 2026.

Kế hoạch nhấn mạnh việc chuyển đổi số toàn diện trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Trong phát triển chính quyền số, thành phố đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến toàn trình.

Cần Thơ cũng hướng tới tỷ lệ giao dịch hành chính "phi tiếp xúc" đạt trên 80% và số hóa hoàn toàn hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với kinh tế số, Cần Thơ phấn đấu đạt tỷ trọng tối thiểu 14,5% trong GRDP. Thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, hợp đồng điện tử và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 80% trên địa bàn.

Trong lĩnh vực xã hội số, mục tiêu được đặt ra là 95% dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán ngân hàng và 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân. Đặc biệt, lĩnh vực giáo dục sẽ được chú trọng với 100% trường học phổ thông triển khai nền tảng quản trị số và học bạ điện tử.

Chủ trì phiên họp thứ 2 năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh yêu cầu “chọn đúng việc, giao đúng người, giám sát thường xuyên, đo lường chính xác, tháo gỡ kịp thời, chuyển biến tích cực, hiệu quả thực chất.”

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là một trong những đột phá quan trọng hàng đầu, là trụ cột để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên số./.

