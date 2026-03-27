Apple “mở cửa” trợ lý ảo Siri cho các đối thủ AI

Truyền thông Mỹ ngày 26/3 dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, tập đoàn Apple đang lên kế hoạch mở rộng khả năng của trợ lý ảo Siri bằng cách cho phép tích hợp các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) từ những đối thủ cạnh tranh, thay vì chỉ giới hạn trong mối quan hệ hợp tác hiện tại với ChatGPT.

Đây dự kiến là một phần thay đổi quan trọng của bản cập nhật hệ điều hành iOS 27. Theo đó, các ứng dụng AI của bên thứ ba có thể tích hợp trực tiếp với Siri, cho phép người dùng chuyển hướng những yêu cầu tìm kiếm sang các dịch vụ như Gemini của Alphabet (công ty mẹ của Google) hoặc Claude của Anthropic ngay trong giao diện của trợ lý ảo này.Giới quan sát nhận định đây là một bước chuyển mình lớn trong chiến lược AI của Apple.

"Táo khuyết" đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách với các đối thủ tại Thung lũng Silicon và định vị iPhone như một nền tảng AI rộng mở hơn.

Ra mắt từ hơn một thập kỷ trước, Siri hiện đóng vai trò hạt nhân trong nỗ lực tái định vị này của tập đoàn.

Hiện tại, Apple đang phát triển các bộ công cụ kỹ thuật để các ứng dụng chatbot được cài đặt từ kho ứng dụng App Store có thể hoạt động tương thích với Siri và những tính năng khác thuộc nền tảng Apple Intelligence.

Đáng chú ý, người dùng sẽ có quyền chủ động lựa chọn dịch vụ AI nào sẽ xử lý từng yêu cầu cụ thể của mình.

Bên cạnh mục tiêu nâng cấp công nghệ, cuộc cải tổ này còn có thể giúp Apple gia tăng nguồn thu thông qua việc chia sẻ doanh thu từ các gói đăng ký dịch vụ được bán thông qua những ứng dụng AI của bên thứ ba.

Dự kiến, Apple sẽ giới thiệu các tính năng phần mềm mới này tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) diễn ra vào ngày 8/6/2026, dù những kế hoạch vẫn có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế. Hiện phía Apple vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin trên./.

