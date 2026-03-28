"Nhịp đập Thái Lan 2026” lan tỏa bản sắc quốc gia qua trải nghiệm đa giác quan

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026), giao lưu văn hoá tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển bền vững. Thông qua các lễ hội và hoạt động trải nghiệm, hình ảnh văn hoá và đời sống của mỗi quốc gia được giới thiệu trực tiếp tới công chúng, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa người dân hai nước.

Lễ khai mạc diễn ra tối 27/3 với sự tham dự của đại diện cấp cao Việt Nam và Thái Lan. Với chủ đề “Cuộc sống Sáng tạo - Nhịp đập Sáng tạo”, sự kiện mang đến nhiều hoạt động như trình diễn múa, Muay Thái, ẩm thực Thái, triển lãm “Trang phục truyền thống Thái Lan: Di sản của Hoàng Thái hậu Sirikit”, cùng các workshop và trải nghiệm văn hoá.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội tổ chức sự kiện “Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026” từ ngày 27-29/3 tại Hoàng thành Thăng Long, mở cửa miễn phí từ 10h đến 21h.

Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm hẹn giao lưu văn hoá, góp phần thúc đẩy kết nối nhân dân và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước./.