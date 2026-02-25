Dâng hương Khai Xuân Bính Ngọ tại Hoàng thành Thăng Long

Sáng 25/2, tại di tích Điện Kính Thiên thuộc Khu Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long (số 9 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội long trọng tổ chức Lễ dâng hương Khai Xuân Bính Ngọ 2026.

Lễ Khai Xuân là hoạt động thường niên mở đầu Năm mới, mang ý nghĩa văn hóa - tâm linh sâu sắc, tái hiện không gian lễ nghi cung đình xưa kết hợp hài hòa với sắc thái hội xuân dân gian truyền thống.

Điện Kính Thiên - trung tâm quyền lực của kinh đô Thăng Long xưa là nơi hội tụ linh khí đất trời, biểu tượng cho quốc thống và chính mạch vương triều suốt nhiều thế kỷ.

Việc tổ chức nghi lễ tại không gian linh thiêng này không chỉ cầu chúc một Năm mới hanh thông, thịnh vượng mà còn khẳng định tinh thần kế thừa, tôn vinh truyền thống lịch sử, tri ân tiên tổ và hun đúc niềm tự hào dân tộc.

Phát biểu tại lễ dâng hương, ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, nhấn mạnh trong không khí linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long, Lễ dâng hương Khai Xuân là thời khắc hội tụ và lan tỏa sức mạnh tinh thần của vùng đất kết tinh linh khí, trí tuệ và khát vọng phát triển của dân tộc, nơi kết nối chiều sâu lịch sử, văn hóa với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Lễ dâng hương Khai Xuân trở thành biểu tượng của niềm tin và sự gắn kết, góp phần hun đúc ý chí, khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo sự đồng thuận xã hội, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chung sức xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.

Lễ dâng hương Khai Xuân Bính Ngọ 2026 được thực hiện theo nghi thức cung đình kết hợp yếu tố lễ hội dân gian truyền thống, bảo đảm tính chuẩn mực, trang nghiêm, giàu bản sắc và giá trị giáo dục lịch sử-văn hóa sâu sắc.

Chương trình Lễ dâng hương Khai Xuân Bính Ngọ 2026 gồm các nội dung chính. Phần lễ diễn ra trang trọng theo nghi thức cung đình truyền thống với các nghi thức: khai lễ; hành lễ Tế Nam quan; dâng hương, dâng hoa của các đại biểu và nhân dân. Nghi thức tế lễ do Ban Tế Nam và Ban Tế Nữ thuộc Hội Di sản văn hóa Thăng Long thực hiện, với sự tham gia của các cụ cao niên am tường lễ nghi cổ truyền. Các động tác, bước đi, lời xướng, nhịp trống được chuẩn hóa, bảo đảm tính tôn nghiêm, chính thống và chuẩn mực. Ba hồi trống hội, chín tiếng trống ngân vang mở đầu năm mới tượng trưng cho thiên-địa-nhân hòa hợp, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vạn sự hanh thông.

Phần hội diễn ra sôi nổi, rộn ràng với nhiều hoạt động đặc sắc như trống hội ba hồi chín tiếng, múa trống hội, múa cờ ngũ hành, rồng uốn lượn hai bên bậc thềm lên sân Rồng Điện Kính Thiên. Đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách thập phương tham gia dâng hương, gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an, thịnh đạt.

Lễ Khai Xuân Bính Ngọ 2026 không đơn thuần là hoạt động lễ hội đầu năm mà còn là nghi thức khởi đầu cho một chu kỳ vận hành mới của đất trời và lòng người.

Thông qua các nghi lễ và hoạt động văn hóa truyền thống, giá trị di sản được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, ngàn năm văn hiến tới đông đảo nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, đồng thời tạo điểm nhấn cho du lịch văn hóa đầu Xuân./.

Lễ dâng hương Khai Xuân Bính Ngọ 2026 tại Hoàng thành Thăng Long Sáng 25/2/2026, tại di tích Điện Kính Thiên, thuộc Khu Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức Lễ dâng hương Khai Xuân Bính Ngọ 2026.