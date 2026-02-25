Liên hoan cồng chiêng quốc tế tại Gia Lai sẽ được tổ chức vào quý 4 năm 2026

Liên hoan cồng chiêng quốc tế tại tỉnh Gia Lai sẽ được tổ chức vào quý 4/2026, nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên đến du khách trong và ngoài nước.

Việc tổ chức Liên hoan cồng chiêng quốc tế nằm trong tổng thể các nhiệm vụ triển khai Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo Kế hoạch triển khai Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai năm 2026 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, Liên hoan cồng chiêng quốc tế tại tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, với sự tham gia của các đoàn nghệ nhân cồng chiêng trong tỉnh, một số địa phương trong nước và các đoàn quốc tế đến từ một số quốc gia khu vực châu Á có hoạt động giao lưu văn hóa.

Liên hoan không chỉ là dịp tôn vinh giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng, mà còn là hoạt động đối ngoại văn hóa, góp phần giới thiệu hình ảnh đất và người Gia Lai, Tây Nguyên ra thế giới.

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai duy trì nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa cồng chiêng trở thành sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng. Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” được tổ chức định kỳ vào tối thứ Bảy hằng tuần tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Quảng trường Nguyễn Tất Thành và một số địa điểm trên địa bàn, tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Bên cạnh đó, Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai, dự kiến tổ chức vào tháng 4/2026, tiếp tục là dịp hội tụ nghệ nhân các dân tộc, trình diễn cồng chiêng, tái hiện không gian lễ hội truyền thống, qua đó lan tỏa giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Trong năm 2026, tỉnh sẽ hoàn thành điều tra, kiểm kê, cập nhật dữ liệu về số lượng cồng chiêng, nghệ nhân trình diễn, truyền dạy, chỉnh chiêng và các đội văn nghệ quần chúng có sử dụng cồng chiêng trên địa bàn; phục dựng một số nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào Bahnar, H’rê, gắn với số hóa tư liệu, đảm bảo giữ gìn nguyên vẹn bản sắc văn hóa.

Đặc biệt, các lớp truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng, bảo quản cồng chiêng cho người Bahnar, Jrai, Chăm, H’rê được triển khai tại cộng đồng và trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú có cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trên toàn tỉnh. Nội dung giảng dạy được nghiên cứu định chuẩn âm thanh, cấu trúc bộ chiêng phục vụ lễ hội và giảng dạy, góp phần trao truyền di sản cho thế hệ trẻ.

Song song đó, tỉnh đầu tư trưng bày Không gian văn hóa cồng chiêng tại Bảo tàng Pleiku, ứng dụng công nghệ số như: thực tế ảo, mã QR nhằm tăng tính tương tác, phục vụ khách tham quan trong Năm Du lịch quốc gia 2026. Việc hỗ trợ mua sắm cồng chiêng, trang phục, nhạc cụ truyền thống cho các làng, lắp đặt sân khấu thực cảnh phục vụ trình diễn thường kỳ cũng được triển khai, nhằm từng bước khôi phục và hoàn thiện không gian diễn xướng./.

