Ninh Bình: Hàng nghìn du khách tham dự Lễ khai hội chùa Bái Đính

Lễ hội chùa Bái Đính diễn ra từ ngày 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 Âm lịch; là lễ hội tiêu biểu của miền Bắc, hòa quyện giữa nét đẹp Phật giáo và truyền thống dân gian Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bái Đính thỉnh chuông khai hội. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)
Ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội xuân Bái Đính-Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Linh thiêng trên miền đất cổ" để cùng hướng về cội nguồn, tri ân các bậc tiền nhân và lan tỏa những giá trị văn hóa lịch sử tốt đẹp của dân tộc, đồng thời cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, nhân dân lạc nghiệp.

Dự lễ khai hội có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà.

Phát biểu tại lễ khai hội, Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Bái Đính, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết, chùa Bái Đính có lịch sử ngàn năm, là một trong những danh lam lịch sử nổi tiếng của đất Cố đô xưa. Đây là nơi Đinh Tiên Hoàng đế lập đàn tế trời vào dịp đầu xuân hàng năm để cầu nguyện và cũng là nơi vua Quang Trung chọn là nơi tế cờ, động viên tướng sỹ trước khi tiến ra Thăng Long đại phá quân Thanh.

Mặc dù đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử nhưng danh lam Bái Đính vẫn được tăng ni, tín đồ phật tử và nhân dân địa phương trân trọng, giữ gìn cho đến ngày nay và mai sau.

Đại biểu dự nghi lễ dâng hương cầu nguyện Quốc thái dân an, dâng lục cúng. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Hội xuân chùa Bái Đính là lễ hội mang đậm bản sắc truyền thống, nơi hòa quyện giữa tín ngưỡng dân gian, Phật giáo và văn hóa dân tộc. Mỗi mùa xuân về, hàng triệu phật tử và du khách lại tìm về nơi đây không chỉ để lễ Phật, cầu an, cầu phúc, mà còn để sống trong không gian văn hóa giàu bề dày lịch sử để cảm nhận rõ hơn mạch nguồn dân tộc.

Tại Lễ khai hội chùa Bái Đính, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong đã gióng trống; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bái Đính đã thỉnh chuông chính thức khai hội.

Lễ hội chùa Bái Đính diễn ra từ ngày 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 Âm lịch. Đây là lễ hội tiêu biểu của miền Bắc, hòa quyện giữa nét đẹp Phật giáo và truyền thống dân gian Việt Nam.

Lễ hội gồm có 2 phần: Phần lễ gồm các nghi thức như dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, dâng lục cúng; tưởng nhớ công đức của Quốc sư Nguyễn Minh Không, lễ tế thần Cao Sơn và chầu thánh Mẫu Thượng Ngàn.

Phần hội là các nghi thức như: rước kiệu bài vị thờ Thần Cao Sơn, Đức Thánh Nguyễn, Bà chúa Thượng Ngàn, rước kiệu lễ lên chùa cổ và chương trình nghệ thuật chào mừng, tạo sự vui tươi, phấn khởi, cầu mong một năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc đến mỗi người dân, du khách.

Ngay trong ngày khai hội đã thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử và du khách đến tham quan, chiêm bái./.

