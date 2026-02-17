Lễ nhảy lửa thiêng liêng huyền bí của của người Pà Thẻn ở Tuyên Quang

Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn ở Tuyên Quang tái hiện không gian tâm linh huyền bí, nơi con người giao hòa với thần linh, gửi gắm khát vọng bình an, sức mạnh và sự che chở thiêng liêng.

Giữa núi rừng Đông Bắc, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc ngọn lửa linh thiêng bừng sáng, thắp lên không gian huyền ảo của lễ hội Nhảy lửa – nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Pà Thẻn ở xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Theo phong tục truyền thống, lễ hội được tổ chức vào ngày 16 tháng 10 Âm lịch, sau vụ mùa. Trong tiếng Pà Thẻn, nghi lễ truyền nghề thầy cúng gọi là “Póc Quơ”, còn nghi lễ nhảy lửa mang tên “Po dinh họn a tờ” – nghi thức thiêng liêng nhất trong đời sống tâm linh của cộng đồng.

Mở đầu là lễ cúng do thầy cúng – gọi là Pác mân – chủ trì. Trong tiếng đàn Pàn dơ và nhịp lắc vòng Pà sán tầu dồn dập, thầy cúng thực hiện nghi thức mời thần linh nhập về, dẫn dắt các chàng trai bước vào trạng thái “xuất hồn” – thời khắc con người giao hòa với thế giới siêu nhiên.

Khoảng 20 – 30 phút sau, các chàng trai trẻ bắt đầu run lên, ánh mắt xa xăm – dấu hiệu cho thấy thần linh đã nhập thể. Ngay lập tức, họ lao thẳng vào đống than hồng rực lửa, chân trần nhảy múa, tay không bốc than tung lên trong những vũ điệu thần bí và mạnh mẽ.

Điều kỳ diệu là suốt gần một giờ đồng hồ nhảy lửa, không ai bị bỏng hay đau đớn. Người Pà Thẻn tin rằng, đó là lúc thần linh che chở, ban phước, truyền sức mạnh và lòng can đảm cho con người.

Với họ, lửa không chỉ là vật thể – lửa là linh hồn. Lửa xua đuổi ma quỷ, đem lại sức khỏe, mùa màng tươi tốt và khát vọng sinh tồn bền bỉ./.