Người dân TP Hồ Chí Minh nô nức du Xuân trong không gian đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khai mạc tối 15/2, đón hàng nghìn người dân trong không khí hân hoan du Xuân những ngày cuối năm. Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", đường hoa năm nay mang dấu ấn đặc biệt của một siêu đô thị sau sáp nhập.

Điểm nhấn của mùa xuân Bính Ngọ là các đại cảnh linh vật ngựa được thiết kế công phu. Nổi bật là linh vật ngựa cao 11 mét tại cổng chính có thể cử động đầu, cùng đại cảnh "Nhất mã thong dong" với linh vật bằng tre cao gần 7 mét cho du khách đi xuyên qua bên trong.

Lần đầu tiên sau 23 năm, đường hoa triển khai hai phiên bản ngày và đêm kết hợp công nghệ mapping, AR. Du khách thích thú trải nghiệm quét mã QR để xem hình ảnh ngựa phi nước đại trên màn hình điện thoại. Khu vực "Rực rỡ miền ký ức" với đèn kéo quân khổng lồ cao 6 mét tái hiện không gian Tết xưa, trong khi các gian trưng bày hoa nghệ thuật của nhiều nước mang đến cảm giác du xuân qua nhiều nền văn hóa. Đường hoa mở cửa đến 21 giờ ngày 22/2 (mùng 6 Tết), tiếp tục là điểm hẹn văn hóa không thể thiếu của người dân thành phố mỗi dịp Tết đến xuân về./.