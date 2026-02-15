12 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Hải Phòng

Từ các đoàn công tác của Trung ương đến tổ chức công đoàn các địa phương, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội tiếp tục được lan tỏa, góp phần để mọi người, mọi nhà đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.