12 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Hải Phòng

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân thành phố vui xuân, chào đón năm mới và Tết cổ truyền của dân tộc, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 12 điểm trên địa bàn thành phố vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026./.
Rực sáng sắc pháo hoa trên khắp mọi miền đất nước mừng Xuân Bính Ngọ
Các địa phương đã sẵn sàng cho các màn trình diễn pháo hoa vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và Năm mới, phục vụ người dân, du khách đón Giao thừa, gửi gắm ước vọng "mã đáo thành công"...