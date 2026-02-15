Phú Thọ khẩn trương hoàn thành bắc cầu phao qua sông Lô

Theo dự kiến, cầu phao có chiều dài 229m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu cầu phao nổi; từ ngày 16/2/2026, các phương tiện ôtô dưới 7 chỗ có thể lưu thông qua cầu phao.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới theo quy hoạch.

Trước mắt, việc triển khai ngay phương án bắc cầu phao qua sông Lô tại xã Đoan Hùng là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Ngay sáng 15/2, Lữ đoàn 249 thuộc Binh chủng Công binh đã phối hợp với Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ và chính quyền địa phương triển khai máy móc, phương tiện tại hai đầu cầu để tổ chức thi công lắp đặt cầu phao.

Theo dự kiến, cầu phao có chiều dài 229m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu cầu phao nổi. Bắt đầu từ ngày 16/2/2026, các phương tiện ôtô dưới 7 chỗ có thể lưu thông qua cầu phao./.

Hoàn thành cầu phao qua sông Lô phục vụ đi lại của nhân dân trước 29 Tết Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị, lực lượng phối hợp với tỉnh Phú Thọ khẩn trương tổ chức làm cầu phao qua sông Lô, thực hiện và hoàn thành trong 2 ngày.