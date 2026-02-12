Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm giao thừa đến mùng 4 Tết, miền Bắc chịu ảnh hưởng không khí lạnh, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều hửng ráo.

Bản tin 60s ngày 12/2/2026 gồm những nội dung sau:

Mưa phùn có thể bao trùm miền Bắc trong cả Tết Nguyên đán 2026.

Xe khách chở 34 người về quê ăn Tết bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Khởi tố 9 đối tượng sản xuất thực phẩm hỗ trợ ung thư giả tại Bắc Ninh.

Cận cảnh linh vật ngựa “vàng” vừa ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Giá hoa tươi tăng vọt gấp đôi nhưng vẫn “cháy hàng” tại chợ Quảng Bá, Hà Nội.

Tổng thống Trump quyết tâm đối thoại với Iran bất chấp sức ép từ Israel.

Ukraine cân nhắc kịch bản ngừng bắn với Nga sau 4 năm xung đột căng thẳng.

Nga sẽ đáp trả quyết liệt nếu phương Tây quân sự hóa vùng Greenland./.