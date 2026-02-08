Cần Giờ "bùng nổ" với Lễ hội Xuân đa sắc màu

Từ ngày 7-28/2, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã tổ chức Lễ hội Xuân với chủ đề “lễ hội trong lễ hội” với sự hội tụ tinh hoa văn hóa ba miền và nhiều hoạt động độc đáo.

Nổi bật là Lễ hội Khinh khí cầu lần đầu xuất hiện trong dịp Tết Nguyên đán với 22 khinh khí cầu cỡ lớn, cùng các màn trình diễn dù lượn đặc sắc. Du khách còn được đắm mình trong không gian truyền thống với Lễ hội Hoa xuân quy tụ 600 gốc mai, đào, đặc biệt là cây mai cổ thụ 150 tuổi, và Lễ hội Ẩm thực phong phú.

Lễ hội không chỉ mang đến trải nghiệm xuân đa dạng, từ pháo hoa tầm cao đến các hoạt động dân gian, mà còn khẳng định tầm vóc của một siêu điểm đến quốc tế bền vững, mở đầu cho chuỗi sự kiện đẳng cấp tại “thiên đường xanh” Cần Giờ./.