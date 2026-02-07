'Đường Xuân đất Việt 2026-Hội tụ': Hòa quyện 'chất quân sự' và 'hồn dân tộc'

Tối 7/2, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Đường Xuân đất Việt 2026-Hội tụ.”

Chương trình có quy mô lớn, kết nối từ biên giới đến hải đảo, từ Việt Nam ra thế giới, với địa điểm tổ chức chính tại Hà Nội (Cung Điền kinh Hà Nội), kết nối với 5 điểm cầu: Đặc khu Trường Sa (đảo Song Tử Tây), Biên giới (Lô Lô chải, Lũng Cú, Tuyên Quang), Tây Nguyên (Quân đoàn 34 và Kon Tum), Cà Mau (Đất Mũi) và đặc biệt là Nam Sudan (Khu vực Bentiu). Riêng điểm cầu Hà Nội có khoảng 6.500 người tham dự.

Chương trình được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và chào đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Ca khúc "Made in Việt Nam" do Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa, Ca nương Kiều Anh và ca sỹ Phạm Anh Duy thể hiện. (Ảnh: BTC)

Đây được xem là bản giao hưởng mùa Xuân, kể về hành trình cùng những thành tựu của đất nước và Quân đội trong năm 2025; là món quà tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam gửi tới đồng bào, chiến sỹ cả nước và bạn bè quốc tế trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Về cấu trúc nội dung, chương trình được xây dựng thành 7 phần, tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư tưởng và nghệ thuật, thể hiện rõ nét hào khí dân tộc, tiềm lực quốc gia, tinh thần đoàn kết, khát vọng hội nhập, trách nhiệm vì hòa bình nhân loại, khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc phát huy truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, giữ gìn hòa bình, ổn định và tạo nền tảng vững chắc để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Chương trình lần đầu tiên hội tụ 6 chương trình truyền hình lớn của Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, gồm “Đường Xuân đất Việt,” “Sắc Xuân biên giới,” “Xuân Trường Sa,” “Sắc màu Tết Việt,” “12 Con giáp” và “Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc.”

Đầu cầu Hà Nội có sự tham dự của 6.500 khán giả là nhân dân và chiến sỹ các lực lượng. (Ảnh: BTC)

Chương trình có sự góp mặt của hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài Quân đội, trong đó có nhiều nghệ sỹ uy tín, tên tuổi như Ca nương Kiều Anh, Nghệ sỹ Ưu tú Vũ Thắng Lợi, Tiêu Minh Phụng, Thiều Bảo Trâm...

Chương trình được dàn dựng với việc ứng dụng đồng bộ các công nghệ trình diễn và truyền hình hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa biểu diễn nghệ thuật trực tiếp, phóng sự lịch sử, dẫn chuyện chính luận và sự tương tác thời gian thực giữa các điểm cầu và khán giả. Cách kết hợp này mang đến trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc và phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, chương trình phản ánh sinh động sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại, giữa “chất quân sự” mạnh mẽ, bản lĩnh, sắc sảo, sáng tạo và “hồn dân tộc” - văn hóa, di sản, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Chương trình có sự kết hợp hài hòa của các yếu tố trong và ngoài quân đội. (Ảnh: BTC)

Nội dung được kết cấu hài hòa giữa các phóng sự chuyên đề, phỏng vấn khách mời, cùng hành trình trải nghiệm thực tế của các nghệ sỹ, vận động viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần tạo nên chiều sâu tư tưởng, sức lan tỏa cảm xúc và dấu ấn riêng cho chương trình.

Song song với các hoạt động biểu diễn và ghi hình, chương trình còn tổ chức không gian văn hóa dân tộc, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận và lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt một cách sinh động, gần gũi và giàu cảm xúc, gồm: “Đường Xuân Gốm Hoa,” Không gian “Trà Xuân đất Việt,” Không gian triển lãm “Gốm sứ kể chuyện lịch sử,” Không gian “Sắc Gốm-Sắc Xuân.”

Chương trình được phát sóng vào 9h00 ngày 17/2 (tức Mùng Một Tết Bính Ngọ) trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số, với thời lượng 150 phút./.

