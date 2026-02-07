Dàn hoa hậu, á hậu "đại náo" Táo Xuân đêm Giao thừa Bính Ngọ trên kênh THVL1

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Táo Xuân Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân mới vươn mình” mang theo nhiều đổi mới về kịch bản, cách dàn dựng cũng như dàn nghệ sỹ tham gia. Đáng chú ý, chương trình tập trung tái hiện những sự kiện nổi bật trong năm 2025 dưới góc nhìn hài hước, giàu tính nhân văn.

Táo Xuân năm nay quy tụ dàn nghệ sỹ dày dặn kinh nghiệm như Nghệ sỹ ưu tú Kim Tử Long, Nghệ sỹ nhân dân Trịnh Kim Chi, Lê Khánh, Quốc Trường, Hứa Minh Đạt, Tú Vi, Văn Anh… Đặc biệt, chương trình còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Yến Nhi, Nam vương Tuấn Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng, La Ngọc Phương Anh…

Lần đầu tham gia diễn xuất trên sân khấu kịch, Hoa hậu Yến Nhi chia sẻ: “Những ngày tập luyện, tôi may mắn khi được Nghệ sỹ ưu tú Kim Tử Long hướng dẫn hát vọng cổ, đồng thời nhận được nhiều chỉ dẫn quý báu từ Nghệ sỹ nhân dân Trịnh Kim Chi hay diễn viên Hứa Minh Đạt để thể hiện vai diễn một cách tự nhiên, tròn trịa hơn.”

Trong khi đó, Á hậu La Ngọc Phương Anh vào vai nàng tiên điệu đà, tinh nghịch có nhiều nét tương đồng với tính cách ngoài đời. Người đẹp còn có những màn tung hứng thú vị cùng đàn anh Quốc Trường trong các phân đoạn chung.

Tuy nhiên, lần đầu đứng trên sân khấu kịch và được giao khá nhiều phân đoạn, Phương Anh bày tỏ cô không tránh khỏi áp lực, lo lắng việc mình chưa thể hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn. “Tôi dần tự tin hơn nhờ sự hướng dẫn tận tình của các bậc tiền bối, từ cách diễn nét mặt đến cách thoại sao cho gần gũi và đúng với tính cách nhân vật,” Á hậu chia sẻ.

Còn Á hậu Ngọc Hằng đảm nhận vai tiên nữ với tính cách bốc đồng, cá tính và giàu năng lượng. Có nhiều kinh nghiệm ca hát, vũ đạo nhưng cô cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu khi thử sức với diễn kịch. Song nhờ sự hướng dẫn tận tình, động viên của các nghệ sỹ “đàn chị,” Ngọc Hằng dần bắt nhịp, dạn dĩ hơn trong từng phân cảnh. Với người đẹp, tham gia Táo Xuân không chỉ là cơ hội trải nghiệm mà còn là dịp để thử thách và khám phá giới hạn của bản thân.

Chia sẻ về sự “ưu ái” dành cho các hoa hậu, á hậu hay nam vương tham gia vào chương trình, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho hay: “Suốt 8 năm qua, sân khấu Táo Xuân luôn được xem là cái nôi nuôi dưỡng và phát hiện nhiều gương mặt trẻ triển vọng. Có thể kể đến như Hoa hậu Đoàn Thiên Ân hay Trần Tiểu Vy, dù chỉ đảm nhận những vai phụ trong chương trình nhưng đã may mắn có cơ hội chạm ngõ điện ảnh và gặt hái những thành công bước đầu.”

“Táo Xuân cũng là môi trường để các diễn viên trẻ, không chuyên hoặc bán chuyên, được rèn giũa, cọ xát thực tế, làm quen với hơi thở sân khấu, cũng như đối diện và vượt qua những khó khăn, thử thách của nghề diễn viên,” đạo diễn nói.

Dự kiến, Táo Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ phát sóng lúc 20 giờ ngày 16/2 (tối 29 Tết Âm lịch) trên kênh THVL1./.

