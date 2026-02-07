Hội chợ Hoa Xuân: Không gian sắc hoa kết nối văn hóa ba miền

Trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Xuân 2026, phân khu “Sắc Xuân Việt – Hội chợ Hoa Xuân” thu hút đông đảo người dân và du khách với không gian rực rỡ sắc màu, đậm không khí Tết cổ truyền.

Trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Xuân 2026, phân khu “Sắc Xuân Việt - Hội chợ Hoa Xuân” thu hút đông đảo người dân và du khách với không gian rực rỡ sắc màu, đậm không khí Tết cổ truyền. Hoa và cây cảnh được giới thiệu như những biểu tượng quen thuộc của mùa xuân Việt Nam, gắn với đời sống tinh thần và tập quán văn hóa của các vùng miền.

Tại Hội chợ, các loài hoa truyền thống như đào, mai, quất, cúc… được trưng bày trong những không gian thiết kế theo chủ đề Bắc - Trung - Nam. Mỗi khu vực phản ánh điều kiện tự nhiên, phương thức canh tác và nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của từng địa phương, tạo nên một bức tranh tổng thể về mùa xuân trên khắp cả nước.

Bên cạnh yếu tố truyền thống, Hội chợ Hoa Xuân giới thiệu nhiều mô hình trồng hoa, cây cảnh ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường và tiết kiệm tài nguyên. Cách tiếp cận này góp phần nâng cao giá trị sản phẩm hoa xuân, đồng thời phản ánh xu hướng phát triển bền vững trong nông nghiệp.

Không gian Hội chợ còn gắn với các hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật và dịch vụ du lịch, tạo sức hút cho người dân và du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Qua sắc hoa và câu chuyện bản địa, Hội chợ Hoa Xuân trở thành điểm kết nối văn hóa ba miền trong những ngày đầu năm mới./.