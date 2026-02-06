Văn hóa

Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng: Thêm điểm đến du Xuân mới 2026 cho du khách

Với lễ hội Hoa Đào xứ Lạng lần này, tỉnh Lạng Sơn hướng tới xây dựng không gian văn hóa-du lịch giàu bản sắc, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng du lịch Lạng Sơn.

Sắc đào Lạng Sơn. (Ảnh: BTC)
Sắc đào Lạng Sơn. (Ảnh: BTC)

Khai mạc Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng sẽ diễn ra vào tối mai, ngày 7/2, tại đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, Lạng Sơn với chương trình nghệ thuật đặc sắc, được truyền hình trực tiếp, có sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng. Đặc biệt, lễ hội sẽ kéo dài tới ngày 16/3 trên phạm vi toàn tỉnh, với chủ đề “Sắc Đào Xứ Lạng – kết nối muôn phương.”

Thông tin từ ban tổ chức, trong khuôn khổ lễ hội còn có chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, hấp dẫn như: Trang trí Đường hoa xuân và không gian quảng bá Hoa Đào Xứ Lạng; cuộc thi và trưng bày Cây hoa đào đẹp xứ Lạng; hội chợ Hoa đào gắn với các chương trình tham quan, trải nghiệm; giải chạy “Cung đường Hoa Đào;” cuộc thi vẽ tranh Hoa đào đẹp xứ Lạng năm 2026.

Bên cạnh đó là nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: tuần phim mừng Đảng, mừng Xuân; phát động hưởng ứng mặc trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Lạng Sơn; trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn;”

Hội Báo Xuân Xứ Lạng 2026; Ngày thơ Nguyên tiêu; Hội hát Then, Sli, lượn và thi Lày cỏ; Liên hoan diễn xướng Chầu văn Lạng Sơn mở rộng; Hội thi các Câu lạc bộ Lân-Sư-Rồng; Chương trình nghệ thuật “Thanh âm Xứ Lạng”; giao lưu nghệ thuật Xuân Xứ Lạng với Đoàn nghệ thuật Thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc).

Cảnh sắc thiên nhiên nên thơ với hoa đào bung nở khi Xuân về ở Lạng Sơn. (Ảnh: BTC)

Các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch và trải nghiệm dành cho nhân dân, du khách như có các hoạt động đa dạng như trưng bày, quảng bá tiềm năng du lịch Lạng Sơn; chuyên đề “Ngày xuân đọc sách”; Lễ hội ẩm thực Xứ Lạng; Hội Đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng lần thứ IV năm 2026; Lễ hội đền Kỳ Cùng – đền Tả Phủ; cùng các lễ hội truyền thống tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh…

Thông qua Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, tỉnh Lạng Sơn hướng tới xây dựng không gian văn hóa – du lịch giàu bản sắc, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng du lịch Lạng Sơn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế – xã hội địa phương.

Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng không chỉ là ngày hội của mùa Xuân, mà còn là điểm hẹn kết nối muôn phương, lan tỏa niềm tin, niềm vui và khát vọng phát triển bền vững nơi biên cương Tổ quốc./.

Du khách trải nghiệm thiên nhiên kỳ vĩ Lạng Sơn. (Ảnh: BTC)
