Dàn nghệ sỹ chính ca hòa giọng trong chuỗi dự án âm nhạc mừng Đảng và Tổ quốc

Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới Xuân Bính Ngọ 2026, nhạc sỹ Nguyễn Thành Trung giới thiệu chùm 6 ca khúc về Đảng, Tổ quốc và quê hương. Đây là một chỉnh thể nghệ thuật có cấu trúc tư tưởng xuyên suốt, được thể hiện bởi những giọng ca tên tuổi như Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng, Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Tùng...

Khác với những sáng tác đơn lẻ thường thấy, 6 ca khúc được nhạc sỹ Nguyễn Thành Trung xây dựng thành một tiến trình tư tưởng-âm nhạc.

Tác giả chia sẻ trong số gần 100 tác phẩm của mình, anh dành tâm huyết đặc biệt cho chùm ca khúc này nhằm khắc họa hành trình của dân tộc từ chiều sâu văn hóa nội sinh đến khát vọng vươn mình trong thời đại mới.

Đất nước trong âm nhạc của Nguyễn Thành Trung được kiến tạo qua nhiều tầng biểu tượng và trạng thái cảm xúc cùng những cấu trúc âm nhạc tương ứng.

Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng và ca sỹ Thu Hằng thể hiện trường ca “Đất nước hôm nay.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chuỗi 6 ca khúc mở đầu bằng “Tôi đi” do ca sỹ Lê Anh Dũng thể hiện. Đây là bản ballad mang tính tự sự, mở đầu hành trình bằng cái tôi cá nhân hòa nhập giữa đời sống, tìm thấy đất nước qua những hình ảnh gần gũi như "đồng bào," "con thuyền," "ánh mắt"…

“Đất nước yêu người” (Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng thể hiện) là ca khúc chuyển dịch từ nội tâm sang cảm xúc tập thể. Sự kết hợp giữa chất trữ tình và hành khúc hiện đại giúp định nghĩa đất nước thông qua giá trị con người, giảm bớt sắc thái chính luận khô khan.

Bài hát “Đất ơi nở hoa” (Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Tùng) khai thác chất liệu dân gian với tiếng đàn bầu, khẳng định cội nguồn văn hóa là nền tảng cốt lõi của tình yêu quê hương.

“Đất nước vươn mình” (Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương) là ca khúc cổ động đương đại với nhịp 4/4 mạnh mẽ. Tác phẩm sử dụng các động từ mạnh như "vươn," "cháy," "thắp sáng," thể hiện tâm thế tự tin của quốc gia hướng tới không gian vũ trụ.

“Xin rạng ngời” (Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng) sử dụng nhịp 6/8 mềm mại, kết hợp hình tượng mẫu tính và mỹ học ánh sáng, tạo nên một thông điệp về trách nhiệm gìn giữ căn tính dân tộc.

Dấu ấn quan trọng nhất của dự án là trường ca “Đất nước hôm nay” một tác phẩm đa chương có thời lượng hơn 8 phút, là nơi tổng hòa các yếu tố: Cá nhân, cộng đồng, văn hóa và động năng phát triển. Tác phẩm được trình bày Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng, ca sỹ Thu Hằng và Dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Kỹ thuật thanh nhạc bác học hòa quyện cùng phối khí giao hưởng hiện đại đã tạo nên một bức tranh âm nhạc hùng tráng, đặt đất nước trong chiều dài thời gian từ quá khứ đến tương lai.

Trường ca đã được thực hiện MV cùng tên, đồng thời là điểm nhấn quan trọng trong Chương trình nghệ thuật chính luận “Đường lên phía trước” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Chương trình diễn ra vào tối 3/2 tại Hà Nội, có ý nghĩa chào mừng 96 năm thành lập Đảng, 40 năm công cuộc Đổi mới và thành công của Đại hội XIV.

Thông qua chùm tác phẩm này, nhạc sỹ Nguyễn Thành Trung gửi đến thông điệp nghệ thuật: Đất nước không chỉ là quá khứ để hoài niệm mà là một thực thể đang chuyển động, hành động và “vươn mình.”

“Hành trình âm nhạc này là sự tri ân của tôi dành cho đồng bào, là lời hứa của một người nghệ sỹ-công dân trước vận hội mới của dân tộc. Tôi muốn mỗi giai điệu đều mang trong mình sức mạnh của sự hồi sinh và khát vọng rạng ngời,” nhạc sỹ Nguyễn Thành Trung chia sẻ.

Các tác phẩm đã được phát hành trên YouTube và các nền tảng số./.

