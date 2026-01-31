Ca sỹ Vũ Thắng Lợi gửi thông điệp về khát vọng vươn mình trong 'Mùa chim én bay'

Ngày 31/1, Nghệ sỹ Ưu tú Vũ Thắng Lợi chính thức công bố dự án âm nhạc lớn nhất trong năm mang tên “Live concert: Mùa chim én bay” và album cùng tên.

Đêm nhạc dự kiến diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) vào 20h, ngày 13/3, hứa hẹn một không gian nghệ thuật đỉnh cao và đầy cảm xúc.

Live concert có sự góp mặt của gần 100 nghệ sỹ, nhạc công – là những đồng đội của Vũ Thắng Lợi trong Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Sự kết hợp giữa giọng ca thính phòng mẫu mực và sự hùng tráng của dàn nhạc giao hưởng không chỉ nâng tầm tác phẩm mà còn tạo ra những trải nghiệm cảm xúc đa tầng cho khán giả trong một không gian âm nhạc đậm chất symphony. Đây là điểm nhấn quan trọng, khẳng định vị thế và sức mạnh nghệ thuật của những tài năng nghệ thuật tiêu biểu Quân đội.

Dự án này của Vũ Thắng Lợi có sự đồng hành của nhạc sỹ Hồng Kiên trong vai trò Giám đốc âm nhạc, đạo diễn Cao Trung Hiếu, chỉ huy dàn nhạc Sơn Nguyễn (Nguyễn Phúc Sơn) – tài năng trẻ sinh năm 1991, từng học Chỉ huy dàn nhạc tại Nhạc viện Mannheim, Đức.

Ca sỹ Vũ Thắng Lợi và êkip thực hiện chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ những gian khổ, vất vả của "mùa Xuân đất nước" thời chiến đến niềm hạnh phúc sum vầy thời bình, tiếng hát của Vũ Thắng Lợi sẽ như nhịp cầu nối liền quá khứ hào hùng và tương lai rực rỡ. Chất lính trong anh hòa quyện cùng chất nghệ sỹ thăng hoa, tạo nên một biểu tượng âm nhạc Quân đội hiện đại: Chuẩn mực nhưng không khô cứng, hào sảng nhưng đầy chất thơ.

Đêm nhạc có sự tham gia của dàn khách mời thể hiện sự giao thoa thế hệ và dòng nhạc tạo nên sự đa dạng trong màu sắc âm nhạc: Hai đồng đội là Trung tá Trịnh Phương và Trung tá Viết Danh – đã hình thành nên tam ca nam của âm nhạc Quân đội nhiều năm nay; ca sỹ Phạm Thu Hà - "Họa mi bán cổ điển" với giọng hát sang trọng, tinh tế; ca sỹ Hồng Duyên - giọng ca dân gian đương đại ngọt ngào, tâm đầu ý hợp với Vũ Thắng Lợi trong âm nhạc thời gian qua; ca sỹ trẻ Hà An Huy - Quán quân Vietnam Idol, đại diện cho hơi thở trẻ trung, mang đến sự kết nối giữa dòng nhạc chính thống và thế hệ khán giả Gen Z.

Chương trình dự kiến được dẫn dắt bởi MC Phí Linh và giọng đọc huyền thoại của Nghệ sỹ Ưu tú Kim Cúc.

Trong phần I “Ký ức biên thùy & Mùa Xuân đầu tiên,” khán giả sẽ được sống lại những năm tháng “gian lao mà anh dũng” với những tác phẩm mang màu sắc hoài niệm nhưng đầy tươi mới.

Phần II “Nghĩa tình quê hương & Tình mẹ,” tôn vinh vẻ đẹp của tâm hồn Việt, đồng thời tái hiện khí thế hào hùng của người lính.

Đây không chỉ là một dự án âm nhạc cá nhân, mà là lời khẳng định về tâm huyết, chất lượng nghệ thuật và khát vọng cống hiến của người nghệ sỹ-chiến sỹ trong thời đại mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phần III “Hà Nội & Khát vọng hòa bình” là những tình khúc về Hà Nội, phác họa nên bức tranh về một Thủ đô hào hoa, thâm trầm nhưng cũng rất đỗi thiêng liêng, hùng tráng.

Màn kết hứa hẹn với tiết mục được dàn dựng công phu, thể một tinh thần lạc quan vĩnh cửu của người lính hát, khép lại đêm nhạc trong niềm tự hào và hy vọng.

"Khi bài hát cuối cùng vang lên và khán giả cùng hòa giọng, tôi biết rằng chim én đã thực sự mang mùa Xuân về. Đây là món quà tôi dành tặng đồng đội và những khán giả đã luôn tin tưởng vào tiếng hát và sự cống hiến cho nghệ thuật của một người lính," Nghệ sỹ Ưu tú Vũ Thắng Lợi chia sẻ./.

Hiện Nghệ sỹ Ưu tú Vũ Thắng Lợi mang quân hàm Trung tá, đảm trách vị trí Phó giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ, Vũ Thắng Lợi đã kiến tạo nên một gia tài nghệ thuật đáng nể. Nếu các album “Tình ca” (2014), “Khát vọng” (2020) và “Quê” (2021) là những khoảng lặng tự sự, thì 5 live concert cá nhân chính là những cột mốc định danh một “giọng ca của những miền ký ức”: “Khát vọng” (2019), khởi đầu cho một tư duy làm nghề chuyên nghiệp; “Con đường âm nhạc” (2022), là sự ghi nhận của giới chuyên môn; “Hà Nội riêng tôi” (2022) là lời tự tình sâu nặng với mảnh đất ngàn năm văn hiến; “Quê hương” (2023) là sự trở về với những giá trị cốt lõi, bình dị.