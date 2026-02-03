Nghệ sỹ Mai Tuyết Hoa ra album mới, nhìn lại 30 năm lan tỏa nghệ thuật xẩm

Ngày 3/2 tại Hà Nội, nghệ sỹ Mai Tuyết Hoa chính thức ra mắt album “Mai Tuyết Hoa-Xẩm trong cõi đời Vol 2” như một sự nhìn lại hành trình 30 năm theo đuổi bộ môn nghệ thuật truyền thống này.

Trong album, nghệ sỹ đan xen cả xẩm cổ và xẩm mới, với mong muốn khán giả khi lắng nghe có thể tìm thấy cảm xúc hướng về nguồn cội từ xẩm cổ, để từ đó lan tỏa tinh thần xẩm trong đời sống đương đại.

Album gồm 9 bài: “Tre xanh” (thơ Nguyễn Duy, lồng điệu: Nguyễn Quang Long); các bài xẩm mang lời thơ dân gian như: “Một quan là sáu trăm đồng,” “Vợ chồng cờ bạc” và “Dạt nước cánh bèo”; cùng các sáng tác của nhạc sỹ Nguyễn Quang Long như: “Ơn cha nghĩa mẹ,” “Thăng Long lịch sử oai hùng,” “Ghen,” “Tránh xa tệ nạn,” và “Hà Nội 36 chân tình.” Nghệ sỹ Phạm Đình Dũng đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của album.

(Từ trái sang) Nhạc sỹ Kiên Ninh, Nghệ sỹ Mai Tuyết Hoa và nhạc sỹ Nguyễn Quang Long. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong album, “Dạt nước cánh bèo” là bài xẩm cổ duy nhất, được Mai Tuyết Hoa đưa vào như một sự kết nối và lời tri ân dành cho người thầy lớn nhất trong cuộc đời nghệ thuật của mình - Nghệ nhân Hà Thị Cầu. Các tác phẩm còn lại đều mang cá tính sáng tạo riêng, được viết và lựa chọn phù hợp với chất giọng, phong cách hát xẩm cũng như con đường nghệ thuật mà Mai Tuyết Hoa theo đuổi.

Bên cạnh đó, album còn giới thiệu hai bài xẩm cổ từng được Mai Tuyết Hoa cùng các bậc thầy như Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Minh Khang, nhạc sỹ Thao Giang, nhạc sỹ Hạnh Nhân, Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Ngoan… phục hồi và đã trở nên quen thuộc với công chúng, đó là “Vợ chồng cờ bạc” (thể hiện cùng nghệ sỹ Văn Phương) và “Một quan là sáu trăm đồng” (cùng Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Ngoan). Bài thơ “Tre xanh” nổi tiếng của thi sỹ Nguyễn Duy cũng được lựa chọn để lồng điệu xẩm và trở thành tác phẩm mang màu sắc mới mẻ trong album.

Ngoài 3 tác phẩm kể trên, toàn bộ các ca khúc còn lại trong album đều do nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sỹ Nguyễn Quang Long sáng tác riêng cho giọng hát xẩm của nghệ sỹ Mai Tuyết Hoa.

Nghệ sỹ Mai Tuyết Hoa cảm thấy tự hào vì đã cùng đồng nghiệp góp phần tạo nên sức sống cho nghệ thuật xẩm trong đời sống đương đại. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo nữ nghệ sỹ, mỗi bài xẩm trong album đều là một thông điệp riêng mà chị cùng nhạc sỹ Nguyễn Quang Long muốn gửi tới công chúng. Những câu chuyện ấy đều xuất phát từ đời sống gần gũi, phản chiếu những va đập, gập ghềnh của đời người, để từ đó hướng con người trở về cõi thiện.

Bởi vậy, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, xẩm như một lời sẻ chia, giúp con người biết lắng nghe, thấu hiểu và nuôi dưỡng lòng biết ơn. Tên gọi “Mai Tuyết Hoa-Xẩm trong cõi đời” cũng được đặt với tinh thần ấy./.

Nghệ sỹ Mai Tuyết Hoa (sinh năm 1976) được coi là truyền nhân xuất sắc của “báu vật nhân văn sống” - cố nghệ nhân Hà Thị Cầu. Chị hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc, một trong những nghệ sỹ chủ chốt của nhóm Xẩm Hà thành. Năm 2005, chị cùng Giáo sư Phạm Minh Khang, nhạc sỹ Thao Giang, nhạc sỹ Nguyễn Quang Long, Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Ngoan... thành lập Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam, thuộc Hội Nhạc sỹ Việt Nam. Chị cùng nhạc sỹ, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long thành lập nhóm Xẩm Hà Thành, và kể từ đó xẩm được cất lên ở nhiều không gian tại Hà Nội và dần lan tỏa muôn nơi.