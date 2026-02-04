Bài văn khấn cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Theo phong tục, ngày 23 tháng Chạp hằng năm là ngày Táo Quân cưỡi cá chép về trời báo cáo với Ngọc Hoàng về những vấn đề xảy ra trên trần gian.

Vào ngày này, các gia đình đều làm lễ cúng ông Công ông Táo và khấn vái ông Táo trình báo những điều tốt đẹp cho Ngọc Hoàng.

Lễ cúng ông Công ông Táo là lễ cúng quan trọng, mở đầu cho Tết Cả - Tết Nguyên đán lớn nhất trong năm của người Việt, mang ý nghĩa tiễn các vị thần bếp về trời báo cáo với Ngọc Hoàng về những việc lớn nhỏ xảy ra trong gia đình suốt năm qua.

Các vị thần bếp được xem là người bảo vệ gia đình, giữ lửa hạnh phúc và mang lại may mắn.

Lễ cúng ông Công ông Táo là cách để gia chủ bày tỏ lòng biết ơn và mong cầu được chở che, bình an, may mắn trong năm mới sắp đến. Vì là lễ cúng quan trọng nên tất cả mọi thành viên trong gia đình nên sắp xếp công việc để trở về nhà quây quần, sum họp cùng nhau trong dịp này.

Tết ông Công ông Táo năm 2026 rơi vào ngày nào?

Theo lịch vạn niên, Tết ông Công ông Táo năm 2026, tức ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ, sẽ rơi vào Thứ Ba, ngày 10/2/2026 (Dương lịch).

Đây là thời điểm không khí Tết đã trở nên rất nhộn nhịp. Trên khắp các con phố, chợ hoa, siêu thị, trung tâm thương mại, người dân bắt đầu mua sắm, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm, bánh trái để đón năm mới.

Đồ vàng mã, bộ 3 “mũ áo quan” là mặt hàng được tiêu thụ mạnh bởi đây là thứ không thể thiếu trong lễ cúng các Táo theo phong tục truyền thống của người Việt. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Theo quan niệm dân gian, lễ cúng ông Công ông Táo nên được tiến hành trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp, bởi sau thời điểm này, Táo quân đã lên đường về trời.

Nhiều gia đình coi trọng việc chọn giờ đẹp để làm lễ, với mong muốn mọi việc trong năm mới được hanh thông, thuận lợi. Thời điểm được cho là tốt nhất thường rơi vào giờ Thìn (7h-9h) hoặc giờ Tỵ (9h-11h), tượng trưng cho sự cát lành, suôn sẻ.

Năm 2026, ngày 23 tháng Chạp rơi vào đầu tuần, vì vậy với những gia đình bận rộn, không thể sắp xếp công việc trong ngày Thứ Ba, hoàn toàn có thể cúng sớm vào cuối tuần, tức ngày 21 hoặc 22 tháng Chạp. Tuy nhiên, theo quan niệm truyền thống, dù cúng sớm, gia chủ vẫn nên tiến hành nghi lễ vào buổi sáng để giữ trọn vẹn ý nghĩa tiễn Táo quân về trời.

Mâm cúng ông Công ông Táo

Theo tục lệ, mâm cúng ông Công ông Táo gồm có gà luộc, món xào thập cẩm, xôi (hoặc bánh chưng), giò, canh măng, nấm, mọc.

Ngoài ra, mâm cúng ông Công ông Táo còn có cỗ mũ ông Công ông Táo, hoa quả, 3 chén rượu, quả bưởi, quả cau, lá trầu...

Đặc biệt, lễ cúng không thể thiếu cá chép, vì theo quan niệm, cá chép chính là phương tiện để đưa ông Táo về trời.

Sau khi mâm cỗ cúng được bày biện, đến giờ hành lễ là lúc gia chủ bắt đầu đọc bài văn cúng khấn ông Công ông Táo để tỏ lòng thành kính.

Một số bài văn khấn cúng ông Công, ông Táo (ngày 23 tháng Chạp)

Gia đình bà Liên (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm lễ tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Bài khấn 1

Nam Mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần). Kính lạy ngài Đông trù tư mệnh Táo Phủ Thần Quân. Chúng con là: ........................... Ngụ tại: ................................... Ngày 23 tháng chạp, chúng con thành tâm sửa biện hương hoa, vật phẩm, xiêm, hài, áo, mũ, nghi lễ cúng trần, dâng lên trước án, dâng hiến Tông Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh. Chúng con kính mời: Ngài Đông Trù tư mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật. Theo truyền thống cũ, Ngài là Chủ, Ngũ tự gia Thần, soi xét lòng Trần, Táo Quân chứng giám. Trong năm, nếu có sai phạm hay tội lỗi, chúng con cúi xin Tôn Thần, gia ân châm chước, ban Lộc và phước, phù hộ toàn gia, từ trẻ đến già, gái trai, an ninh khang thái. Giải tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Bái thỉnh Cửu thiên Đông Trù, Tư Mệnh Táo quân, Nhất gia chi chủ, ngũ tự chi thần, Từ hậu thiệt ư, bắc đẩu chi trung, sát thiện ác ư, đông trù chi nội, Tứ phúc xá tội, di hung hóa cát, An trấn âm dương, bảo hữu gia đình, Họa tai bất diệt, hà phúc tất tăng, Hữu cầu tất ứng, vô cảm bất thông, Đại bi đại nguyện, Đại thánh đại từ, Cửu thiên đông trù. Tư mệnh lô vương, Nguyên Hoàng định quốc. Hộ trạch thiên tôn, Cấp cấp như luật lệnh.

Bài khấn 2

Nam mô a di đà Phật! (3 lần) Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân Tín chủ (chúng) con là: ……… Ngụ tại:………… Hôm nay, ngày 23 tháng chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái. Chúng con kính mời ngài Đông trù tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật. Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì. Nam mô a di đà Phật (3 lần)./.

Nhộn nhịp mùa cá chép đỏ cúng Tết ông Công ông Táo Tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ, không khí chuẩn bị cá chép đỏ phục vụ lễ cúng ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp đang trở nên sôi động.