Grammy 2026: “Wildflower” của Billie Eilish là 'ca khúc của năm'

Giải “Ca khúc của năm” - hạng mục tôn vinh giá trị sáng tác - đã thuộc về “Wildflower” của Billie Eilish, do cô đồng sáng tác cùng anh trai Finneas O’Connell. Đây được xem là một trong những kết quả gây bất ngờ nhất tại Grammy 2026 đang diễn ra tại Los Angeles (Mỹ).

Chiến thắng của “Wildflower” diễn ra trong bối cảnh hạng mục này chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa hàng loạt tên tuổi lớn như Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Doechii, Sabrina Carpenter, ROSÉ và Bruno Mars, cùng ca khúc “Golden” từ bộ phim hoạt hình ăn khách “KPop Demon Hunters” - tác phẩm từng được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ chiến thắng.

“Wildflower” mang đậm phong cách quen thuộc của Billie Eilish: tối giản, nội tâm và giàu cảm xúc, khai thác những tổn thương tinh tế trong các mối quan hệ cá nhân, thay vì phô trương kỹ thuật hay quy mô sản xuất.

Chính sự tiết chế đó lại trở thành điểm mạnh, giúp ca khúc nổi bật ở chiều sâu ca từ và cấu trúc sáng tác, đúng với tinh thần của hạng mục “Ca khúc của năm.”

Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho Billie Eilish - một trong những nghệ sỹ định hình âm nhạc Pop thế hệ mới - mà còn tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt của Finneas O’Connell như một trong những nhạc sỹ-nhà sản xuất có ảnh hưởng nhất hiện nay.

Bộ đôi anh em này từ lâu đã được xem là biểu tượng của mô hình sáng tạo độc lập, nơi cảm xúc cá nhân và tư duy âm nhạc tối giản có thể chinh phục những giải thưởng danh giá nhất.

Chiến thắng của “Wildflower” cũng cho thấy Grammy 2026 ưu tiên chiều sâu sáng tác hơn xu hướng thị trường, trong một năm mà các sản phẩm đa thể loại, đa ngôn ngữ và mang màu sắc toàn cầu cùng lúc cạnh tranh ở những hạng mục quan trọng.

Trong khi đó, Bad Bunny đã được vinh danh tại hạng mục “Album của năm” với “Debí Tirar Más Fotos” - một cột mốc lịch sử của Grammy, khi là album hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha đầu tiên giành được giải thưởng cao quý nhất của đêm nhạc lớn nhất hành tinh.

Ở tuổi 31, siêu sao người Puerto Rico, tên thật Benito Antonio Martínez Ocasio, đã vượt qua loạt đối thủ nặng ký như Kendrick Lamar, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, Clipse và Justin Bieber để bước lên đỉnh cao mà trước đó chưa từng có nghệ sỹ Latinh nào chạm tới ở hạng mục này.

“Debí Tirar Más Fotos” được giới phê bình đánh giá là album giàu chiều sâu nhất trong sự nghiệp của Bad Bunny, nơi anh đào sâu vào ký ức, bản sắc văn hóa và trải nghiệm của người Puerto Rico, đặc biệt là cảm giác ly hương, mất mát và nỗi hoài niệm về quê nhà.

Phát biểu trên sân khấu, Bad Bunny mở đầu bằng tiếng Tây Ban Nha với hai từ “Puerto Rico” trước khi chuyển sang tiếng Anh để gửi gắm thông điệp vượt ra ngoài âm nhạc.

Anh dành giải thưởng này cho “những người buộc phải rời quê hương để theo đuổi ước mơ," nhấn mạnh yếu tố nhân văn và trải nghiệm nhập cư - chủ đề xuyên suốt album cũng như sự nghiệp của anh trong những năm gần đây.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai Bad Bunny được đề cử “Album của năm” với một album tiếng Tây Ban Nha, sau “Un Verano Sin Ti” năm 2023 - tác phẩm từng tạo tiền lệ lịch sử khi lần đầu tiên đưa một album Latinh lọt vào hạng mục này. Nếu lần đó anh dừng bước trước “Harry’s House” của Harry Styles, thì tại Grammy 2026, chính Styles là người trao chiếc cúp giúp Bad Bunny hoàn tất hành trình phá vỡ rào cản ngôn ngữ tại Grammy.

Chiến thắng của “Debí Tirar Más Fotos” được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy Grammy đang mở rộng định nghĩa về “âm nhạc toàn cầu,” nơi ngôn ngữ không còn là giới hạn, và các giá trị văn hóa bản địa có thể đứng ngang hàng với dòng chảy Pop-Hip-hop chủ đạo của thị trường Mỹ./.

