Grammy 2026: Olivia Dean đoạt giải “Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất”

Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 68 đang diễn ra ở Los Angeles, ca sỹ-nhạc sỹ người Anh Olivia Dean đã được vinh danh tại hạng mục “Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất” - một trong 4 hạng mục quan trọng nhất của giải thưởng Grammy.

Olivia Dean vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký như Katseye, Addison Rae, The Marías hay Alex Warren để bước lên bục vinh quang. Nữ ca sỹ 26 tuổi đã gây tiếng vang toàn cầu trong năm qua với album phòng thu thứ hai “The Art of Loving,” đặc biệt là ca khúc “Man I Need” - từng vươn lên vị trí số 1 tại Anh, Australia và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ.

Trong khi đó, Kendrick Lamar tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của Rap Mỹ khi giành giải Album Rap xuất sắc nhất với “GNX”, qua đó nâng tổng số tượng vàng Grammy trong sự nghiệp của anh lên 26-kỷ lục mới đối với một nghệ sỹ rap.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác của mùa giải năm nay là chiến thắng mang tính lịch sử của K-pop. Ca khúc “Golden”-nhạc phim của bộ phim hoạt hình Netflix “KPop Demon Hunters”-đã giành giải “Ca khúc viết cho phim/visual media xuất sắc nhất”. Đây được xem là cột mốc lịch sử đối với K-pop, khi lần đầu tiên một tác phẩm mang yếu tố K-pop giành chiến thắng tại Grammy, dù ca khúc gắn với một dự án điện ảnh hoạt hình thay vì album phòng thu độc lập.

“KPop Demon Hunters”, do Sony Pictures Animation sản xuất, xoay quanh nhóm nhạc hư cấu Huntr/x – những thần tượng K-pop đồng thời là chiến binh bảo vệ thế giới khỏi thế lực siêu nhiên. Ca khúc “Golden” được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa âm nhạc K-pop hiện đại và ngôn ngữ điện ảnh, mở ra hướng tiếp cận mới cho dòng nhạc này trên thị trường toàn cầu.

Bên cạnh các hạng mục chính, lễ trao giải Grammy lần thứ 68 còn ghi dấu ấn với loạt chiến thắng mang tính biểu tượng, phản ánh xu hướng mở rộng biên độ văn hóa của giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới.

Một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của mùa giải năm nay là việc Đức Đạt Lai Lạt Ma giành giải Grammy ở hạng mục “Sách nói, tường thuật hoặc thu âm lời kể xuất sắc nhất” (Best Audio Book, Narration & Storytelling Recording). Tác phẩm đoạt giải là bản thu âm các bài giảng và thông điệp về hòa bình, lòng từ bi và nhân loại trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Chiến thắng này đánh dấu lần đầu tiên Đức Đạt Lai Lạt Ma được vinh danh tại Grammy, đồng thời cho thấy giải thưởng không chỉ tôn vinh âm nhạc thuần túy mà còn ghi nhận giá trị văn hóa, tinh thần và tư tưởng thông qua các hình thức ghi âm hiện đại.

Grammy 2026 cũng chứng kiến Steven Spielberg chính thức gia nhập “câu lạc bộ EGOT” -thuật ngữ dùng để chỉ những nghệ sỹ hiếm hoi từng giành đủ 4 giải thưởng lớn của ngành giải trí Mỹ gồm Emmy, Grammy, Oscar và Tony.

Đạo diễn huyền thoại người Mỹ giành giải Grammy với “Music by John Williams”, một dự án phim âm nhạc tôn vinh sự nghiệp của nhà soạn nhạc John Williams - cộng sự lâu năm của Spielberg trong nhiều tác phẩm điện ảnh kinh điển.

Chiến thắng này không chỉ hoàn tất bộ sưu tập EGOT của Spielberg, mà còn khẳng định vai trò giao thoa giữa điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn tại Grammy./.

Hạng mục Grammy mới vinh danh bìa album và các nghệ sỹ thiết kế Trong những năm gần đây, bìa album được đánh giá như một phần của hạng mục thiết kế bao bì thu âm xuất sắc nhất, sau khi xem xét tất cả các vật liệu và hình ảnh vật lý.