GRAMMY 2025: Kendrick Lamar và Beyoncé thống trị lễ trao giải

Lễ trao giải Grammy lần thứ 67 đã chứng kiến sự lên ngôi của những tên tuổi lớn trong làng âm nhạc, với Kendrick Lamar và Beyoncé giành những giải thưởng danh giá nhất.

Đêm hội âm nhạc không chỉ tôn vinh những cống hiến nghệ thuật mà còn là dịp để tưởng nhớ và quyên góp cho những nạn nhân của vụ cháy rừng kinh hoàng vừa qua tại thành phố Los Angeles (Mỹ) – nơi diễn ra sự kiện này.

Kendrick Lamar đã có một đêm đại thắng khi "Not Like Us" mang về cho anh 5 giải Grammy, bao gồm cả hai giải thưởng quan trọng nhất: "Bản thu âm của năm" và "Bài hát của năm". Ca khúc này cũng giành chiến thắng ở các hạng mục "Bài hát rap xuất sắc nhất," "Màn trình diễn rap xuất sắc nhất" và "Video âm nhạc xuất sắc nhất."

"Not Like Us" ra mắt vào tháng 5/2024. Ca khúc này nhanh chóng trở thành một "bản tuyên ngôn" của giới rap miền Tây nước Mỹ, được yêu thích bởi đoạn bass mạnh mẽ, tiếng đàn dây nhịp nhàng và lối phát âm đặc trưng.

Đây là lần đầu tiên Lamar giành giải "Bản thu âm của năm" sau 3 lần được đề cử. Lớn lên ở Compton (bang California), Lamar nổi tiếng là một trong những nhạc sỹ có ảnh hưởng nhất hiện nay, với những vần thơ sâu sắc, chạm đến những vấn đề xã hội như phân biệt chủng tộc hay tình trạng nghèo đói.

Âm nhạc của anh, thường được hòa âm phối khí theo phong cách jazz, đã giúp anh trở thành một tên tuổi lớn, một nghệ sỹ hiếm hoi vừa thành công về mặt thương mại vừa không phụ thuộc vào việc liên tục tạo ra nội dung mới.

Khi nhận giải Grammy, Lamar đã dành tặng giải thưởng này cho thành phố Los Angeles - nơi vẫn đang phải vật lộn với hậu quả của những vụ cháy rừng cướp đi nhiều sinh mạng gần đây.

Trong khi đó, Beyoncé đã làm nên lịch sử khi giành giải "Album của năm" cho "Cowboy Carter" - một album mang đậm phong cách đồng quê. Chiến thắng này đánh dấu lần đầu tiên Beyoncé - nghệ sỹ được đề cử và đoạt nhiều giải Grammy nhất trong lịch sử - nhận được giải thưởng danh giá này.

Đây là lần thứ năm một trong những album của cô được đề cử cho giải thưởng cao nhất của Grammy, trước đó cô đã từng thất bại trước Taylor Swift, Beck, Adele và Harry Styles. Beyoncé là nữ nghệ sỹ da màu đầu tiên trong thế kỷ 21 giành được giải thưởng này và là một trong 4 nghệ sỹ da màu từng đạt thành tựu này, sau Lauryn Hill, Natalie Cole và Whitney Houston.

"Cowboy Carter" là một album kết hợp nhiều thể loại nhạc, mang đậm phong cách honky tonk, tôn vinh di sản miền Nam của Beyoncé. Album này đã khuấy động một cuộc tranh luận trên diện rộng về sự hiện diện của các nghệ sỹ da màu trong âm nhạc đồng quê và những phản ứng dữ dội mang tính phân biệt chủng tộc mà họ liên tục phải đối mặt.

Beyoncé bước vào đêm trao giải với nhiều đề cử nhất, 11 đề cử, bao gồm cả các đề cử trong các lĩnh vực lớn cùng với pop, country, Americana và biểu diễn rap giai điệu. Cuối cùng, cô đã mang về 3 giải thưởng: "Album của năm," "Album đồng quê xuất sắc nhất" và "Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc đồng quê xuất sắc nhất" với Miley Cyrus./.

GRAMMY 2025: Kendrick Lamar lần đầu đoạt giải “Bản thu của năm” Nghệ sỹ Kendrick Lamar giành giải "Bản thu của năm" với "Not Like Us", Chappell Roan giành giải "Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Grammy 2025.