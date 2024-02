Grammy 2024 đánh dấu mùa giải thành công của những ngôi sao nữ

Taylor Swift lập kỷ lục là nghệ sỹ giành nhiều "Album của năm" nhất trong lịch sử giải Grammy. (Nguồn: Reuters)

Sáng 5/2 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải thưởng âm nhạc danh giá Grammy lần thứ 66 đã diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng Crypto.com ở Los Angeles (Mỹ), với sự tham gia của hàng loạt ngôi sao đình đám.

Năm 2024 đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp Trevor Noah trở lại với vai trò người dẫn chương trình lễ trao giải Grammy.

Trong năm nay, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ đã có sự thay đổi trong các đề cử hạng mục nhằm phù hợp với tinh thần âm nhạc đa dạng.

Ba giải thưởng mới cũng được bổ sung là "Trình diễn pop dance xuất sắc nhất," "Trình diễn nhạc châu Phi xuất sắc nhất" và "Album Alternative Jazz hay nhất."

Tuy nhiên, ấn tượng mạnh mẽ nhất có lẽ là sự thống trị của những ngôi sao nữ tại lễ trao giải năm nay.

Taylor Swift đã vượt qua nhiều tên tuổi "nặng ký" như Miley Cyrus, Boygenius, Lana Del Rey, SZA, Olivia Rodrigo để lập kỷ lục là nghệ sỹ giành nhiều "Album của năm" nhất trong lịch sử giải Grammy, lần này là với album "Midnights."

Trước đó, ba đĩa nhạc khác của cô đạt thành tích "Album của năm," gồm "Fearless," "1989" và "Folklore."

Danh sách đề cử Grammy 2024 thiếu vắng nhiều nghệ sỹ Latin Theo thống kê, đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải Grammy, không có bất kỳ nghệ sỹ Latin nào được đề cử cho 4 hạng mục hàng đầu, gồm Album, Bài hát, Thu âm và Nghệ sỹ Mới Xuất sắc.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 3 huyền thoại âm nhạc Frank Sinatra, Stevie Wonder, Paul Simon từng có 3 đĩa nhạc đoạt giải "Album của năm" trong lịch sử Grammy.

Trước đó, Taylor Swift cũng đã thắng giải "Album nhạc pop xuất sắc nhất" với "Midnights."

"Midnights" là album thứ 10 của Taylor Swift, được phát hành vào 0 giờ (giờ Bắc Mỹ) ngày 21/10/2023.

Taylor mô tả 13 bài hát trong album này là câu chuyện về "13 đêm không ngủ" và "hành trình vượt qua ác mộng lẫn những giấc mơ ngọt ngào."

Album này lập được nhiều kỷ lục sau 2 tuần ra mắt, như: Chiếm lĩnh tất cả vị trí trong Top 10 Billboard Hot 100; có nhiều lượt nghe nhất trên Spotify toàn cầu trong ngày đầu phát hành (185 triệu lượt) và đứng thứ 3 trong tuần đầu phát hành (549 triệu lượt); doanh số bán đĩa than lớn nhất trong một tuần theo thống kê của Nielsen.

Album "Midnights" cũng đã bán được hơn 1,6 triệu bản tại Mỹ và hơn 3 triệu bản tại thị trường quốc tế.

Miley Cyrus cũng được vinh danh với hai kèn vàng tại Grammy 2024, lần lượt tại hạng mục "Trình diễn solo nhạc Pop xuất sắc nhất" và "Bản thu âm của năm" với nhạc phẩm "Flowers."

Ca khúc "Flowers" mang âm hưởng dance pop, pha trộn chất funk và disco.

Báo The New York Times nhận xét phần hòa âm của ca khúc hài hòa với cách hát thoải mái, thể hiện sự từng trải của Miley.

Phần lời do ca sỹ đồng sáng tác, nói về niềm vui của một cô gái khi trở về cuộc sống độc thân.

Trong khi đó, Victoria Monét thắng giải "Nghệ sỹ mới của năm." Phát biểu trên bục nhận giải thưởng, nghệ sỹ 35 tuổi này đã chia sẻ về sự kiên trì của mình ở Hollywood, rằng cô đã nỗ lực trong suốt 15 năm để có thể lên bục nhận giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh.

Billie Eilish cũng đã được vinh danh tại hạng mục "Bài hát của năm" với ca khúc "What Was I Made For?" Ca khúc do chính Billie Eilish và anh trai của cô cùng sáng tác, nói về những suy tư về mục đích sống trong cuộc đời.

Nữ ca sỹ da màu SZA dẫn đầu tại Grammy 2024 với 9 đề cử. Cô đã giành chiến thắng tại 3 hạng mục trong số này, cụ thể là giải "Ca khúc R&B hay nhất" với ca khúc "Snooze;" "Album R&B đương đại xuất sắc nhất" với "SOS;" và "Trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc" cho "Ghost in the Machine."

Lainey Wilson được vinh danh tại hạng mục "Album nhạc đồng quê xuất sắc" với đĩa nhạc "Bell Bottom Country" được giới chuyên môn đánh giá cao.

Đáng chú ý, nữ danh ca Joni Mitchell, 81 tuổi, đã được trao giải "Album nhạc dân ca hay nhất" cho "Joni Mitchell at Newport (Live)." Bà mắc chứng phình động mạch não vào năm 2015, từng không thể đi lại, nói chuyện một thời gian dài.

Phu nhân của cựu Tổng thống Mỹ Michelle Obama cũng đoạt giải thưởng dành cho sách nói, tường thuật và ghi âm kể chuyện với cuốn "The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times." Đây là lần thứ hai bà giành giải Grammy, sau lần đầu năm 2020, với cuốn "Becoming."

Trong khi đó, ban nhạc huyền thoại The Beatles đoạt giải "Video âm nhạc hay nhất" tại Grammy cho MV ca khúc "I'm Only Sleeping." Bài hát ra đời từ năm 1996 nhưng mới có video tháng 11/2022.

Lễ trao giải Grammy diễn ra lần đầu tiên vào năm 1959. Đây là giải thưởng âm nhạc do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh những nghệ sỹ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc./.