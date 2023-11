Danh sách đề cử Grammy 2024 thiếu vắng nhiều nghệ sỹ Latin

Những chiếc cúp giải Grammy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bảng đề cử Giải thưởng Âm nhạc Grammy Latin 2024 vừa được công bố đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người Mỹ gốc Latin.



Theo thống kê chính thức, không có bất kỳ nghệ sỹ Latin nào được đề cử cho 4 hạng mục hàng đầu, gồm Album, Bài hát, Thu âm và Nghệ sỹ Mới Xuất sắc.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải Grammy không có sự xuất hiện của nghệ sỹ Latin ở các hạng mục trọng tâm.



Sự vắng bóng của những tên tuổi hàng đầu làng nhạc Latin thực sự là điều đáng tiếc.

Karol G - nữ hoàng nhạc Urbano hàng đầu thế giới hiện nay - đã chinh phục hàng triệu người hâm mộ với album "Manana Sera Bonito" tuyệt vời nhưng lại bị loại khỏi hạng mục Album của năm.

Đây là một trong những quyết định khiến cộng đồng bất bình. Bóng dáng của hiện tượng mới Peso Pluma cũng lu mờ trong danh sách đề cử Giải thưởng Grammy lần này dù nam nghệ sỹ trẻ đang trên đà chinh phục thế giới với chuyến lưu diễn toàn cầu cùng đĩa đơn bất hủ trên các bảng xếp hạng.



Trong số ít điểm sáng hiếm hoi, nhạc sỹ người Mỹ gốc Mexico Edgar Barrera được đề cử ở hạng mục Nhạc sỹ của năm. Anh là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thể loại Latin ngày nay.



Sinh năm 1991 tại Baja California, Mexico, Barrera bắt đầu làm việc trong lĩnh vực sáng tác và sản xuất từ những năm 2000.

Trong suốt sự nghiệp, anh đã hợp tác với nhiều nghệ sỹ lớn như J Balvin, Enrique Iglesias, Ricky Martin hay Sebastian Yatra.



Album "Vibras" của J Balvin với sự đồng sản xuất của Barrera đã giành giải Grammy Latin năm 2018.

Những sáng tác của anh như "Mi Gente", "I Can't Get Enough", "Con Altura" trở thành những bản hit toàn cầu.

Chính nhờ những đóng góp to lớn trong việc đưa dòng nhạc Latin đến với thế giới, Edgar Barrera đã được trao giải Nhà sản xuất của năm tại Grammy Latin 2020.

Tuy nhiên, chỉ có một đề cử đơn lẻ tại Grammy Latin 2024 là quá ít ỏi so với những đóng góp to lớn của âm nhạc Latinh./.