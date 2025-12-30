Đêm nhạc 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu': Thể hiện ước vọng xây dựng đất nước

Thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” vào 20h00 ngày 5/1/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Thông qua ngôn ngữ văn hóa và nghệ thuật, chương trình góp phần tạo không khí phấn khởi, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các tầng lớp Nhân dân ở thời điểm lịch sử đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

“Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” là lời nhắn gửi sâu sắc về tình cảm và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, định hướng những mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương là một trong những gương mặt nghệ sỹ trưởng thành từ Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình được nghệ thuật hóa, xuyên suốt từ chiều sâu truyền thống đến nhịp sống đương đại, kết nối những giá trị văn hóa-lịch sử với tinh thần đổi mới của thời đại, chuyển tải thông điệp lớn: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhân dân luôn luôn giữ trọn sự tin tưởng, tình yêu với Đảng quang vinh.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ tên tuổi thuộc nhiều thế hệ, trong đó có các nghệ sỹ trưởng thành từ Đài Tiếng nói Việt Nam như: Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa, Nghệ sỹ Nhân dân Mai Hoa, Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Tùng, Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Thuật, ca sỹ Đinh Thành Lê, nghệ sỹ ngâm thơ Ngọc Thọ.

Ngoài ra còn có sự tham gia của các ca sỹ Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy, Minh Thúy, Lâm Phúc, RamC, Cao Phú Quý; Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật HT, tốp ca ASP và Câu lạc bộ thiếu nhi Sao tuổi thơ.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần trình diễn các tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn từ Cuộc vận động sáng tác ca khúc, bài dân ca đặt lời mới và Cuộc thi sáng tác thơ “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu.”

Chương trình gồm 3 chương. Chương I "Lời đất nước" là hành trình trở về cội nguồn. Những câu hát ru, làn điệu dân ca, giai điệu truyền thống vang lên như tiếng nói của ký ức, của văn hóa và tình yêu quê hương, đất nước.

Chương II "Nhịp thời đại" với âm nhạc trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần Việt. Đây là sự tiếp nối và phát huy bằng ngôn ngữ sáng tạo của hôm nay, thể hiện nhịp bước đi lên của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Chương III "Sắc đỏ thiêng liêng" gồm những tác phẩm giàu cảm xúc, hào sảng hòa quyện giữa truyền thống và sáng tạo mới, tạo nên không khí trang trọng, nồng ấm, thể hiện niềm tin và khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, dựng xây đất nước hùng cường, văn minh, thịnh vượng, thực hiện thắng lợi các định hướng, quyết sách, mục tiêu mà Đảng ta đề ra, vững bước trong kỷ nguyên mới.

Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV); tiếp sóng trên hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước; phát thanh trực tiếp trên các kênh VOV1, VOV2, VOV3, VOV Giao thông; phát trực tuyến trên các báo điện tử và nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam; đăng tải và phát tin trên các kênh phát thanh thiết yếu: Dân tộc (VOV4) và Đối ngoại (VOV5)./.

Sản phẩm âm nhạc độc đáo thể hiện 'Ý Đảng-Lòng Dân' bằng ngôn ngữ nghệ thuật Dự án âm nhạc mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc chào đón Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân.