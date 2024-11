Danh ca Beyoncé dẫn đầu số lượng đề cử tại giải thưởng Grammy 2025

Nữ ca sỹ Beyoncé. (Nguồn: hollywood Reporter)

Nữ ca sỹ Beyoncé vừa tạo nên cơn sốt khi album "Cowboy Carter" phá cách của cô giành được 11 đề cử Grammy, theo đó dẫn đầu trong cuộc đua giành giải thưởng âm nhạc danh giá nhất năm 2025.

Cùng với Taylor Swift và nhiều ngôi sao trẻ khác, Beyoncé sẽ tranh tài cho các hạng mục hàng đầu của Grammy, nơi cô luôn là ứng viên sáng giá nhưng vẫn chưa chạm tay vào những giải thưởng cao quý nhất như “Album của năm” và “Bản thu âm của năm.”

Album "Cowboy Carter" của Beyoncé không chỉ khiến cô trở thành nghệ sỹ nhận nhiều đề cử nhất lịch sử Grammy, mà còn một lần nữa làm bùng nổ cuộc tranh luận về thể loại và vấn đề sắc tộc trong âm nhạc.

Album của cô tôn vinh văn hóa cao bồi da màu, thách thức những ranh giới cũ kỹ của nhạc đồng quê và mang đến cho công chúng cái nhìn mới mẻ, phá cách về dòng nhạc này.

Beyoncé sẽ đối đầu nữ danh ca nhạc pop Taylor Swift - gương mặt quen thuộc tại Grammy. Trong khi Beyoncé là nữ hoàng của lễ trao giải với kỷ lục về số lần nhận giải, thì Swift nổi bật với ba lần chiến thắng ở hạng mục “Album của năm,” vượt qua cả những huyền thoại như Frank Sinatra và Paul Simon.

Nếu Swift chiến thắng thêm một lần nữa, cô sẽ trở thành người đầu tiên đoạt 5 giải “Album của năm” - một thành tích mà Beyoncé luôn khao khát.

Cạnh tranh với hai ngôi sao đình đám này còn có loạt nghệ sỹ trẻ tài năng. Sabrina Carpenter, Chappell Roan và Charli XCX, những giọng ca trẻ với phong cách độc đáo, đã nhận được nhiều đề cử quan trọng.

Ngoài ra, Kendrick Lamar và Post Malone cũng góp mặt trong cuộc đua với 7 đề cử, bao gồm các hạng mục quan trọng nhất.

Một cái tên đáng chú ý khác trong hạng mục ‘Album của năm” là Andre 3000 với album sáo "New Blue Sun" đầy bất ngờ. Ngoài ra, nhạc sỹ đa tài Jacob Collier cũng xuất hiện trong hạng mục danh giá này.

Không thể không nhắc đến sự góp mặt đặc biệt của The Beatles với ca khúc "Now and Then" - bài hát cuối cùng của nhóm được phát hành, dựa trên bản thu thô của John Lennon, đưa nhóm nhạc huyền thoại trở lại cuộc tranh tài Grammy sau nhiều năm.

Lễ trao giải Grammy sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 2/2/2025 tại Los Angeles (Mỹ). Sự kiện này hứa hẹn là một đêm nhạc hội tụ những tên tuổi lớn, mang lại không khí kịch tính với sự góp mặt của những ngôi sao đương đại và các nghệ sỹ trẻ tài năng đang tạo dấu ấn mạnh mẽ trên sân khấu âm nhạc thế giới./.

Grammy 2024 - Sự thống trị của những ngôi sao nữ Taylor Swift vượt qua nhiều tên tuổi "nặng ký" để lập kỷ lục giành nhiều "Album của năm" nhất trong lịch sử Grammy, lần này là với album "Midnights."