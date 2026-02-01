Mỹ-Nga đánh giá tích cực các nỗ lực thúc đẩy hòa bình cho Ukraine

Giới chức Mỹ và Nga ngày 31/1 đã đưa ra đánh giá tích cực về cuộc đàm phán giữa hai bên tại thành phố Miami, bang Florida, trong khuôn khổ các nỗ lực do Washington làm trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.

Cuộc gặp có sự tham gia của Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Josh Gruenbaum và ông Jared Kushner-con rể Tổng thống Donald Trump.

Phía Nga do Đặc phái viên Tổng thống phụ trách hợp tác kinh tế quốc tế Kirill Dmitriev, đồng thời là Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), dẫn đầu.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc họp, ông Witkoff cho biết hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận “hiệu quả và mang tính xây dựng,” coi đây là một phần trong nỗ lực hòa giải của Mỹ nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Ông bày tỏ sự hài lòng khi nhận thấy Nga đang hướng tới việc bảo đảm hòa bình cho Ukraine, đồng thời cảm ơn vai trò lãnh đạo của Tổng thống Trump trong việc tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài.

Về phần mình, ông Dmitriev cũng mô tả cuộc gặp với phái đoàn Mỹ là “mang tính xây dựng,” cho biết hai bên đã thảo luận hiệu quả không chỉ về vấn đề Ukraine mà còn về hoạt động của Nhóm công tác kinh tế Mỹ-Nga.

Theo các nguồn tin, cuộc đàm phán bắt đầu từ sáng 31/1 tại Miami, song hai bên không công bố chi tiết nội dung trao đổi.

Cuộc họp diễn ra ngay trước thềm vòng đàm phán mới giữa các đại diện Nga và Ukraine dự kiến tổ chức tại Abu Dhabi, trong khuôn khổ kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm. Trước đó, các nhóm đàm phán hai nước đã có các cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên tại đây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang chờ thông tin từ phía Mỹ về các cuộc gặp tiếp theo, đồng thời khẳng định Ukraine sẵn sàng tham gia mọi hình thức và kỳ vọng các cuộc đàm phán mới có thể diễn ra trong tuần tới.

Washington nhận định các bên đang tiến gần tới một thỏa thuận, dù vẫn còn bất đồng về những vấn đề then chốt, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ trong thỏa thuận hậu xung đột./.

